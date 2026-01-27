SkyLock: Sistem românesc AI pentru detectarea şi interceptarea dronelor

Dezvoltatorul român de software Oves Enterprise a lansat SkyLock, un sistem integrat de interceptare a dronelor, dezvoltat şi produs în România, bazat pe inteligenţă artificială, potrivit unui comunicat.

Sistemul funcţionează pe platforma Nemesis AI şi include radar pentru detectarea dronelor, camere optice cu zoom mare, hardware AI pentru procesarea locală a datelor şi o dronă interceptoare autonomă, pilotată exclusiv de inteligenţa artificială, conform comunicatului.

CEO al Oves Enterprise, Mihai Filip, a declarat că „SkyLock trece de la detecţie la o soluţie completă, capabilă să intervină autonom. Drona interceptoare este un efector al sistemului, iar valoarea reală stă în lanţul complet de inteligenţă artificială - de la senzori, la corelarea datelor, predicţie şi decizie autonomă”, se adaugă în comunicat.

Drona interceptoare poate fi lansată automat şi ghidată de Nemesis AI până la ţintă. La apropiere, sistemul realizează target lock şi execută interceptarea fără intervenţie umană, respectând regulile de angajare. Dronele au viteză operaţională de 220-240 km/h şi autonomie de 3-4 minute, suficientă pentru misiuni de până la 12-15 km. Sistemul de la sol detectează drone la distanţe de până la 10 km, potrivit comunicatului.

Interceptoarele se produc rapid, cu carcase imprimate 3D şi componente disponibile comercial, combinate cu hardware proprietar pentru modelele AI Nemesis. În prezent, Oves Enterprise poate produce până la 100 de unităţi pe lună, cu posibilitatea de a extinde producţia la peste 1.000, potrivit comunicatului.

Sistemul este testat în condiţii reale, inclusiv în Ucraina, şi se adresează în principal organizaţiilor care operează infrastructuri critice, centre logistice, facilităţi industriale şi energetice, unde riscul generat de drone ostile este în creştere, conform comunicatului remis redacţiei.

Oves Enterprise, fondată în 2015 la Cluj-Napoca, este specializată în soluţii software complexe şi inovaţii AI pentru industriile aerospaţială, de apărare şi securitate cibernetică. Peste jumătate din cifra de afaceri a companiei provine din proiecte internaţionale care integrează tehnologii de Inteligenţă Artificială şi Big Data, conform comunicatului.