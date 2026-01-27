Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

SkyLock: Sistem românesc AI pentru detectarea şi interceptarea dronelor

U.B.
Miscellanea / 27 ianuarie, 10:24

SkyLock: Sistem românesc AI pentru detectarea şi interceptarea dronelor

Dezvoltatorul român de software Oves Enterprise a lansat SkyLock, un sistem integrat de interceptare a dronelor, dezvoltat şi produs în România, bazat pe inteligenţă artificială, potrivit unui comunicat.

Sistemul funcţionează pe platforma Nemesis AI şi include radar pentru detectarea dronelor, camere optice cu zoom mare, hardware AI pentru procesarea locală a datelor şi o dronă interceptoare autonomă, pilotată exclusiv de inteligenţa artificială, conform comunicatului.

CEO al Oves Enterprise, Mihai Filip, a declarat că „SkyLock trece de la detecţie la o soluţie completă, capabilă să intervină autonom. Drona interceptoare este un efector al sistemului, iar valoarea reală stă în lanţul complet de inteligenţă artificială - de la senzori, la corelarea datelor, predicţie şi decizie autonomă”, se adaugă în comunicat.

Drona interceptoare poate fi lansată automat şi ghidată de Nemesis AI până la ţintă. La apropiere, sistemul realizează target lock şi execută interceptarea fără intervenţie umană, respectând regulile de angajare. Dronele au viteză operaţională de 220-240 km/h şi autonomie de 3-4 minute, suficientă pentru misiuni de până la 12-15 km. Sistemul de la sol detectează drone la distanţe de până la 10 km, potrivit comunicatului.

Interceptoarele se produc rapid, cu carcase imprimate 3D şi componente disponibile comercial, combinate cu hardware proprietar pentru modelele AI Nemesis. În prezent, Oves Enterprise poate produce până la 100 de unităţi pe lună, cu posibilitatea de a extinde producţia la peste 1.000, potrivit comunicatului.

Sistemul este testat în condiţii reale, inclusiv în Ucraina, şi se adresează în principal organizaţiilor care operează infrastructuri critice, centre logistice, facilităţi industriale şi energetice, unde riscul generat de drone ostile este în creştere, conform comunicatului remis redacţiei.

Oves Enterprise, fondată în 2015 la Cluj-Napoca, este specializată în soluţii software complexe şi inovaţii AI pentru industriile aerospaţială, de apărare şi securitate cibernetică. Peste jumătate din cifra de afaceri a companiei provine din proiecte internaţionale care integrează tehnologii de Inteligenţă Artificială şi Big Data, conform comunicatului.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de Vîjeu el Condor! în data de 27.01.2026, 10:33)

    Owen cuptorul e la fel de util cum e softul românesc de la Casa de pensie, Casa de sănătate, ANAF și BTPay !

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

27 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 27 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

27 ianuarie
Ediţia din 27.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

26 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0960
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2972
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5322
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8747
Gram de aur (XAU)Gram de aur703.3520

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb