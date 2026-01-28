Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Smartree a încheiat 2025 cu rezultate solide şi accelerează dezvoltarea unui ecosistem HR digital integrat

S.E.
Miscellanea / 28 ianuarie, 15:38

Sursa foto: Unsplash

Sursa foto: Unsplash

Smartree îşi consolidează poziţia pe piaţa soluţiilor de salarizare, administrare de personal şi HR Tech din România, raportând pentru 2025 o creştere de 7% a cifrei de afaceri, depăşind 28 milioane de lei şi confirmându-şi statutul de partener strategic pentru organizaţiile care gestionează procese complexe de resurse umane, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Evoluţia a fost susţinută de o pondere tot mai mare a veniturilor din servicii SaaS, care au crescut cu 15% faţă de anul anterior, într-un ritm semnificativ mai rapid decât creşterea medie a companiei, a relatat comunicatul.

Într-un context caracterizat de schimbări legislative accelerate, presiune operaţională crescută, nevoi complexe de digitalizare a proceselor de HR şi de interfaţare a sistemelor de management al resurselor umane cu sistemele financiar-contabile, Smartree a demonstrat capabilităţi ridicate şi stabilitate a soluţiilor informatice oferite clienţilor, precum şi capacitate de adaptare rapidă la provocările ridicate de volatilitatea politicilor publice din domeniul muncii, a informat sursa citată.

Un moment-cheie al anului 2025 l-a reprezentat tranziţia tuturor partenerilor Smartree către REGES ONLINE, una dintre cele mai ample schimbări operaţionale din piaţa de HR din România. Implementarea a fost realizată fără discontinuităţi, în urma unui proces riguros de pregătire şi adaptare tehnologică derulat pe parcursul anului, conform sursei amintite.

Platforma proprie dezvoltată de Smartree pentru managementul integrat al capitalului uman a continuat să evolueze prin îmbunătăţiri orientate spre autonomie, acurateţe şi trasabilitate. Investiţiile realizate au contribuit la crearea unui cadru operaţional stabil, complet conform legislaţiei în vigoare, şi la o experienţă mai fluidă pentru angajaţi, manageri şi specialiştii HR, reducând semnificativ timpii de procesare în salarizare şi administrare de personal, a relatat comunicatul.

„Rezultatele din 2025 reflectă maturitatea unei organizaţii care ştie să gestioneze schimbări complexe şi să livreze stabilitate într-un context provocator pentru profesioniştii din departamentele de resurse umane ale companiilor de dimensiuni medii şi mari. Creşterea cifrei de afaceri şi încrederea partenerilor noştri confirmă direcţia strategică pe care am urmat-o. Am investit constant în tehnologie, oameni şi procese, iar tranziţia completă la REGES ONLINE este un exemplu clar al modului în care abordăm responsabil transformările cu impact major”, a declarat Nicoleta Mihaiu, CEO Smartree, în comunicat.

În paralel, Smartree a continuat să îşi consolideze cadrul de transparenţă, conformitate şi securitate a datelor, prin controale operaţionale riguroase, procese auditate şi investiţii constante în protecţia informaţiilor. Compania operează conform celor mai înalte standarde şi acreditări internaţionale ce susţin un nivel ridicat de guvernanţă şi management al riscurilor, esenţiale în gestionarea volumelor mari de date sensibile specifice activităţilor de HR şi payroll, a transmis sursa citată.

Pentru 2026, Smartree îşi propune să accelereze dezvoltarea de produse şi funcţionalităţi, cu accent pe extinderea platformei proprii, creşterea automatizării şi integrarea tehnologiilor de inteligenţă artificială, pentru a susţine procesele de HR end-to-end şi pentru a îmbunătăţi experienţa angajaţilor, a concluzionat comunicatul de presă.

