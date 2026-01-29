Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Soldaţii ruşi care au luptat împotriva Ucrainei ar putea primi interdicţie de intrare în UE

S.E.
Internaţional / 29 ianuarie, 16:45

Sursa foto: Unsplash

Sursa foto: Unsplash

Sutele de mii de soldaţi ruşi care au luptat împotriva Ucrainei ar putea primi interdicţie de intrare în Uniunea Europeană, conform unei propuneri a ministrului de externe al Estoniei, Margus Tsahkna, a relatat dpa.

La o reuniune a UE de la Bruxelles, Tsahkna a declarat că există informaţii conform cărora mulţi soldaţi ruşi doresc să vină în UE după un posibil sfârşit al războiului, potrivit sursei amintite.

Decizia ar fi imposibil de explicat cetăţenilor, a spus ministrul estonian, care a precizat că „sunt oameni foarte periculoşi”, a informat dpa.

Un document de informare privind propunerea, consultat de dpa, susţine că aproximativ 1,5 milioane de cetăţeni ruşi au participat la operaţiuni de luptă începând din 2022, aproximativ 640.000 fiind încă desfăşuraţi activ.

Conform documentului, printre caracteristicile lor comune se numără experienţa de luptă şi utilizarea violenţei, cu implicarea probabilă în crime de război şi alte atrocităţi împotriva populaţiei ucrainene.

„Posibila lor intrare şi prezenţă în UE nu numai că prezintă un risc general de infracţiuni violente, ci reprezintă şi un vector major pentru infiltrarea crimei organizate, a mişcărilor extremiste şi a operaţiunilor statale ostile în întreaga Europă”, au scris autorii documentului, citaţi de dpa.

Foştii luptători sunt, de asemenea, deosebit de uşor de recrutat pentru serviciile de informaţii ruseşti, a sublinat sursa menţionată.

Propunerea a notat, de asemenea, că există deja o legătură în Rusia între foştii luptători şi creşterea violenţei. - mulţi repatriaţi au comis infracţiuni grave, numărul total atingând un maxim al ultimilor 15 ani în prima jumătate din 2025, a transmis dpa.

Până la 180.000 de prizonieri condamnaţi au fost recrutaţi direct pentru unităţi militare speciale, conform sursei citate.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

29 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 29 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

29 ianuarie
Ediţia din 29.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

29 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0957
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2651
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5548
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8825
Gram de aur (XAU)Gram de aur755.1450

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb