Sondaj Genesis Property: Generaţia Z redescoperă biroul pentru echilibrul emoţional şi învăţare

U.B.
Miscellanea / 28 ianuarie, 10:47

Sondaj Genesis Property: Generaţia Z redescoperă biroul pentru echilibrul emoţional şi învăţare

Aproape 52% dintre angajaţii Generaţiei Z preferă colaborarea faţă în faţă cu managerii şi colegii, potrivit unui sondaj realizat de Genesis Property la finalul anului 2025 pe un eşantion de 1.025 respondenţi la nivel naţional. Această valoare este mai mare decât media în rândul Millennials (39%) şi Gen X (47%), arătând o revenire semnificativă către munca la birou pentru tinerii angajaţi, care caută mai mult decât un simplu spaţiu pentru sarcini profesionale, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

Biroul este apreciat în principal pentru interacţiunea cu colegii şi managerii, care ajută la reducerea monotoniei, creşterea creativităţii şi învăţarea informală, subliniază comunicatul. Peste 8 din 10 angajaţi Gen Z spun că pauzele, discuţiile şi ieşirile la masă cu colegii îi ajută cel mai mult să se conecteze şi să-şi îmbunătăţească echilibrul emoţional, conform comunicatului.

Sondajul arată că biroul contribuie şi la eficientizarea colaborării şi luarea deciziilor: 62% dintre tinerii Gen Z consideră că discuţiile directe facilitează deciziile rapide, iar 44% apreciază oportunitatea de a primi feedback imediat, evidenţiază comunicatul. Prezenţa fizică la birou reduce senzaţia de monotonie, stimulează networking-ul şi oferă şansa de a învăţa lucruri noi de la colegi, subliniază comunicatul.

Pe lângă beneficiile profesionale, biroul este văzut ca un factor de stil de viaţă sănătos: peste 65% dintre angajaţii Gen Z spun că lucrul la birou reduce sedentarismul, 38% consideră că le ajută să menţină o rutină mai stabilă de odihnă şi alimentaţie, iar 48% afirmă că interacţiunea cu colegii le îmbunătăţeşte sănătatea emoţională, conform comunicatului.

