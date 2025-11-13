Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Sondaj INSCOP: AUR şi PSD domină preferinţele alegătorilor la alegerile parlamentare

A.D.
Politică / 13 noiembrie, 11:33

Sondaj INSCOP: AUR şi PSD domină preferinţele alegătorilor la alegerile parlamentare

Formaţiunile AUR şi PSD conduc în clasamentul intenţiei de vot pentru alegerile parlamentare, atât în mediul urban, cât şi în mediul rural, potrivit celei de-a cincea ediţii a Barometrului Informat.ro - INSCOP Research, realizat în perioada 25 octombrie - 2 noiembrie 2025.

Formaţiunea condusă de George Simion este pe primul loc cu 30% în urban şi 49% în rural, iar social-democraţii ocupă al doilea loc cu 19%, respectiv 21%.

În mediul urban, AUR se situează pe primul loc, cu 30% din intenţiile de vot, urmat de PSD (19%), USR (17%) şi PNL (17%). Alte formaţiuni cumulează procente mai reduse: UDMR (6%), SENS (5%), POT (4%), SOS România (2%), iar 1% dintre respondenţi ar alege un alt partid sau un candidat independent.

În ceea ce priveşte mediul rural, întrebaţi cu ce partid ar vota dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 49% dintre locuitorii din mediul rural îşi exprimă preferinţa pentru AUR, 21% pentru PSD, 12% pentru PNL, 7% pentru USR, 3% pentru UDMR, 3% pentru alt partid, 2% pentru POT, 2% pentru SOS România, 1% pentru SENS, iar 1% pentru un candidat independent.

Remus Ştefureac, director INSCOP Research a declarat că: „Barometrul Informat.ro - INSCOP relevă diferenţe consistente între opţiunile de vot din mediul urban unde competiţia se echilibrează între AUR, PSD, USR şi PNL, respectiv cele din rural în care AUR domină masiv preferinţele electorale, urmat la distanţă mare de PSD. Această structură reflectă nu doar opţiuni partizane, ci moduri diferite de raportare la puterea politică şi la discursul public. Urbanul, expus la diversitate mediatică şi o cultură politică mai deliberativă generează un electorat mai fragmentat, cu preferinţe diverse. Ruralul, în schimb, funcţionează pe baza unei coeziuni simbolice mai puternice, în care formarea opiniei depinde de reţele tradiţionale care, pe fondul problemelor sociale şi economice mult mai acute decât în urban, favorizează partidele care cu discurs populist, radical sau care oferă sentimentul de protecţie”.

Barometrul a fost realizat pe un eşantion de 3.000 de persoane, reprezentativ la nivel naţional pentru populaţia adultă a ţării noastre. Colectarea datelor s-a făcut prin metoda CATI (interviuri telefonice), în perioada 25 octombrie-3 noiembrie 2025, iar marja de eroare este de ±1,8%, la un nivel de încredere de 95%.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

13 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 13 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

13 noiembrie
Ediţia din 13.11.2025

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

12 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0846
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3948
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4972
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7681
Gram de aur (XAU)Gram de aur583.0926

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
targuldeturism.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb