Sondaj INSCOP: AUR şi PSD domină preferinţele alegătorilor la alegerile parlamentare

Formaţiunile AUR şi PSD conduc în clasamentul intenţiei de vot pentru alegerile parlamentare, atât în mediul urban, cât şi în mediul rural, potrivit celei de-a cincea ediţii a Barometrului Informat.ro - INSCOP Research, realizat în perioada 25 octombrie - 2 noiembrie 2025.

Formaţiunea condusă de George Simion este pe primul loc cu 30% în urban şi 49% în rural, iar social-democraţii ocupă al doilea loc cu 19%, respectiv 21%.

În mediul urban, AUR se situează pe primul loc, cu 30% din intenţiile de vot, urmat de PSD (19%), USR (17%) şi PNL (17%). Alte formaţiuni cumulează procente mai reduse: UDMR (6%), SENS (5%), POT (4%), SOS România (2%), iar 1% dintre respondenţi ar alege un alt partid sau un candidat independent.

În ceea ce priveşte mediul rural, întrebaţi cu ce partid ar vota dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 49% dintre locuitorii din mediul rural îşi exprimă preferinţa pentru AUR, 21% pentru PSD, 12% pentru PNL, 7% pentru USR, 3% pentru UDMR, 3% pentru alt partid, 2% pentru POT, 2% pentru SOS România, 1% pentru SENS, iar 1% pentru un candidat independent.

Remus Ştefureac, director INSCOP Research a declarat că: „Barometrul Informat.ro - INSCOP relevă diferenţe consistente între opţiunile de vot din mediul urban unde competiţia se echilibrează între AUR, PSD, USR şi PNL, respectiv cele din rural în care AUR domină masiv preferinţele electorale, urmat la distanţă mare de PSD. Această structură reflectă nu doar opţiuni partizane, ci moduri diferite de raportare la puterea politică şi la discursul public. Urbanul, expus la diversitate mediatică şi o cultură politică mai deliberativă generează un electorat mai fragmentat, cu preferinţe diverse. Ruralul, în schimb, funcţionează pe baza unei coeziuni simbolice mai puternice, în care formarea opiniei depinde de reţele tradiţionale care, pe fondul problemelor sociale şi economice mult mai acute decât în urban, favorizează partidele care cu discurs populist, radical sau care oferă sentimentul de protecţie”.

Barometrul a fost realizat pe un eşantion de 3.000 de persoane, reprezentativ la nivel naţional pentru populaţia adultă a ţării noastre. Colectarea datelor s-a făcut prin metoda CATI (interviuri telefonice), în perioada 25 octombrie-3 noiembrie 2025, iar marja de eroare este de ±1,8%, la un nivel de încredere de 95%.