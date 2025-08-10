Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Sondaj: Majoritatea germanilor, în favoarea recunoaşterii Palestinei ca stat

I.S.
Miscellanea / 10 august, 10:05

Sondaj: Majoritatea germanilor, în favoarea recunoaşterii Palestinei ca stat

Majoritatea cetăţenilor germani susţin recunoaşterea statului Palestina, potrivit unui sondaj recent, deşi guvernul federal german respinge momentan această idee, informează dpa.

Conform studiului realizat de Institutul Forsa pentru revista de politică externă Internationale Politik, 54% dintre cei chestionaţi au răspuns afirmativ la întrebarea „Ar trebui Germania să recunoască acum Palestina ca stat?”, în timp ce 31% s-au opus.

Sondajul a fost realizat la sfârşitul lunii iulie pe un eşantion de 1.001 persoane din Germania.

Sprijinul pentru recunoaşterea Palestinei este uşor mai mare în estul Germaniei (59%) comparativ cu vestul ţării (53%), fiind deosebit de ridicat în rândul tinerilor între 18 şi 29 de ani (60%) şi al persoanelor de peste 60 de ani (58%).

În rândul susţinătorilor partidului de extremă stânga Die Linke, 85% sunt pentru recunoaştere, iar susţinere importantă mai vine de la alegătorii Verzilor (66%) şi social-democraţi (52%).

Pe de altă parte, sprijinul este mai scăzut în rândul susţinătorilor alianţei conservatoare CDU/CSU (48%) şi partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) - 45%.

Guvernul german susţine soluţia a două state, în care israelienii şi palestinienii să convieţuiască paşnic, considerând însă că recunoaşterea oficială a Palestinei trebuie să fie un pas final, după un proces de pace negociat.

În prezent, aproape 150 dintre cele 193 de state membre ONU recunosc Palestina. În contextul actual al conflictului din Fâşia Gaza, soldat cu zeci de mii de victime, mai multe ţări pregătesc recunoaşterea Palestinei ca stat.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat că Franţa va face acest pas în septembrie, iar Canada şi Marea Britanie şi-au exprimat, de asemenea, intenţia de a recunoaşte Palestina, sub anumite condiţii.

