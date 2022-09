SORIN GRINDEANU:"În maxim o săptămână - două se va reveni la fluxul normal la metrou, din ce mi-au spus cei de la Metrorex"

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, afirmă că fluxul normal de circulaţie al trenurilor de metrou va reveni "în maxim o săptămână sau două", iar Guvernul a alocat banii necesari pentru firma care asigură mentenanţa garniturilor, informează Agerpres.

"Au mărit (Metrorex - n.r.) frecvenţa trenurilor. Vor mări, din ce mi-au transmis cei de la Metrorex, în perioada următoare şi vor reveni la normal pentru că, la rectificarea din luna august, au fost alocate sume inclusiv pentru Metrorex. Le-am cerut celor de la Metrorex, am aprobat în Guvern, am susţinut această cauză, dar le-am cerut celor de la Metrorex să detalieze foarte clar toate cheltuielile pe care le-au în plus faţă de ceea ce s-a aprobat iniţial. Aceste detalieri au venit, deschiderile de conturi s-au făcut zilele trecute, săptămâna trecută. Au avut discuţii cu firma care asigură mentenanţa, că până la urmă acolo este problema, firma care în 2021, vă repet, avea de primit vreo 200 de milioane de la Metrorex şi au primit asigurări", a precizat Grindeanu, astăzi, la Parlament.

Întrebat când se va reveni la normal, Grindeanu a menţionat: "Este o chestiune de zile, maxim o săptămână - două până când cei de la Metrou, din ce mi-au spus, vor reveni la fluxul normal".

"Noi am asigurat banii, Guvernul a asigurat banii. Sigur, în momentul în care vii ministru preiei şi cu bune şi cu rele diverse lucruri. La Metrorex am preluat în anul 2021, în singurul an, de fapt, după Revoluţie în care n-a avut buget şi în care la firma care a asigura mentenanţa vreo 200 de milioane avea de dat", a adăugat Grindeanu.

Ministrul subliniat că România nu va pierde banii din PNRR pentru că Ministerului Transporturilor şi a Metrorex nu şi-ar atinge angajamentele.

"Pe scurt: nu. Legat de Metrorex, (...) în momentul când s-a făcut PNRR, s-au introdus proiecte eligibile în PNRR, s-a introdus şi o investiţie pe M4, o investiţie care nu era matură, o investiţie în care aproape toată lumea din minister a informat în acea perioadă conducerea Ministerului că, dacă se introduce această investiţie, există şanse foarte mari să nu fie terminată până la sfârşitul anului 2026, adică termenul limită până când trebuie terminată investiţia. Nu vom pierde banii pentru că, în acest moment, există plan de backup, această sumă de 300 de milioane de euro. Dacă lucrurile tind spre ceea ce spunea în urmă cu un an, această sumă va fi transferată tot în zona acestui tip de transport şi anume spre zona de cale ferată", a mai spus Sorin Grindeanu.

El a susţinut că renegocierea PNRR trebuie să se facă unitar, la nivelul premierului, nu de fiecare ministru în parte.

"Nu mă înscriu în corul celor care cer şi au cerut în toată această perioadă modificarea PNRR. Eu cred, şi asta a fi fost decizia luată în cadrul coaliţiei, că România nu doar pe acest proiect, există şi alte domenii - pe sănătate, pe muncă, unde e obligatoriu să fie renegociat, va merge în mod transparent, direct, negociind unitar, nu fiecare ministru în parte, ci la nivel de prim-ministru cu echipele cu care prim-ministrul consideră că trebuie să meargă la Bruxelles şi negociind pe o singură voce, nu fiecare ministru încercând să găsească. (...)Realist, în acest moment, PNRR nu este modificat pe niciun domeniu, dar România cere nu doar pe transporturi, ci şi pe celelalte domenii (...) şi pe sănătate - şi acolo sunt foarte mari probleme - şi pe muncă. Există această posibilitate de renegociere şi nu vom pierde banii", a adăugat Grindeanu.