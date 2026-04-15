Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

SpaceFEST 2026 aduce la Bucureşti un astronaut care a păşit pe Lună

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 15 aprilie

Sursa foto: spacefest.upb.ro

English Version

Universitatea Naţională de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti, prin Facultatea de Inginerie Aerospaţială, în parteneriat cu Agenţia Spaţială Română şi Agenţia Spaţială Europeană, organizează în perioada 7-9 mai cea de-a patra ediţie a SpaceFEST 2026, considerat cel mai amplu eveniment dedicat explorării spaţiale din Europa Centrală şi de Est. Ediţia din acest an aduce o premieră pentru România: participarea lui Charles Duke, unul dintre cei doar 12 oameni care au păşit pe Lună. Fost membru al misiunii Apollo 16, Duke este: unul dintre puţinii astronauţi care au ajuns pe suprafaţa lunară; cel mai tânăr astronaut care a păşit vreodată pe Lună.

La eveniment va participa şi Nicole Stott, astronaut NASA cu peste 100 de zile petrecute în spaţiu. Aceasta este cunoscută atât pentru activitatea sa tehnică, cât şi pentru componenta artistică a misiunilor sale, fiind prima persoană care a realizat o pictură în acuarelă în spaţiu.

Trei zile dedicate explorării cosmosului

Campusul universităţii se va transforma timp de trei zile într-un centru dedicat tehnologiei şi explorării spaţiale, reunind: cercetători; specialişti din industrie;

studenţi; publicul larg. Programul include: expoziţii de tehnologie aerospaţială;

simulatoare de zbor şi experienţe interactive; demonstraţii de robotică; lansări de rachete; activităţi educaţionale pentru copii şi tineri; experienţe de realitate virtuală şi augmentată dedicate explorării cosmosului.

Summit dedicat industriei aerospaţiale

Un punct central al ediţiei îl reprezintă Summitul European SpaceFEST, platformă de dialog dedicată industriei aerospaţiale din România şi Europa. În cadrul summitului vor fi abordate teme precum: cercetarea în domeniul spaţial;

inovaţia tehnologică; reglementările industriei aerospaţiale.

Declaraţia organizatorilor

Rectorul universităţii, Mihnea Costoiu, a subliniat că obiectivul evenimentului este de a inspira tinerii şi de a-i conecta direct cu personalităţi care au făcut istorie în explorarea spaţială: „Ne dorim ca SpaceFEST 2026 să fie mai mult decât un festival (...) un eveniment care aduce universul mai aproape de noi şi transformă Bucureştiul într-un punct de întâlnire al inovaţiei şi explorării”. Prin participarea unor figuri emblematice precum Charles Duke şi Nicole Stott, SpaceFEST 2026 îşi consolidează statutul de reper regional în promovarea ştiinţei şi tehnologiei aerospaţiale, transformând Bucureştiul într-un punct important pe harta evenimentelor dedicate explorării spaţiale.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Ziarul BURSA

15 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

15 aprilie
Ediţia din 15.04.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

14 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0920
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3196
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5336
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8512
Gram de aur (XAU)Gram de aur663.4576

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Turul Dobrogei Ciclism
uniprest.ro
targulnationalimobiliar.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb