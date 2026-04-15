SpaceFEST 2026 aduce la Bucureşti un astronaut care a păşit pe Lună

Universitatea Naţională de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti, prin Facultatea de Inginerie Aerospaţială, în parteneriat cu Agenţia Spaţială Română şi Agenţia Spaţială Europeană, organizează în perioada 7-9 mai cea de-a patra ediţie a SpaceFEST 2026, considerat cel mai amplu eveniment dedicat explorării spaţiale din Europa Centrală şi de Est. Ediţia din acest an aduce o premieră pentru România: participarea lui Charles Duke, unul dintre cei doar 12 oameni care au păşit pe Lună. Fost membru al misiunii Apollo 16, Duke este: unul dintre puţinii astronauţi care au ajuns pe suprafaţa lunară; cel mai tânăr astronaut care a păşit vreodată pe Lună.

La eveniment va participa şi Nicole Stott, astronaut NASA cu peste 100 de zile petrecute în spaţiu. Aceasta este cunoscută atât pentru activitatea sa tehnică, cât şi pentru componenta artistică a misiunilor sale, fiind prima persoană care a realizat o pictură în acuarelă în spaţiu.

• Trei zile dedicate explorării cosmosului

Campusul universităţii se va transforma timp de trei zile într-un centru dedicat tehnologiei şi explorării spaţiale, reunind: cercetători; specialişti din industrie;

studenţi; publicul larg. Programul include: expoziţii de tehnologie aerospaţială;

simulatoare de zbor şi experienţe interactive; demonstraţii de robotică; lansări de rachete; activităţi educaţionale pentru copii şi tineri; experienţe de realitate virtuală şi augmentată dedicate explorării cosmosului.

• Summit dedicat industriei aerospaţiale

Un punct central al ediţiei îl reprezintă Summitul European SpaceFEST, platformă de dialog dedicată industriei aerospaţiale din România şi Europa. În cadrul summitului vor fi abordate teme precum: cercetarea în domeniul spaţial;

inovaţia tehnologică; reglementările industriei aerospaţiale.

• Declaraţia organizatorilor

Rectorul universităţii, Mihnea Costoiu, a subliniat că obiectivul evenimentului este de a inspira tinerii şi de a-i conecta direct cu personalităţi care au făcut istorie în explorarea spaţială: „Ne dorim ca SpaceFEST 2026 să fie mai mult decât un festival (...) un eveniment care aduce universul mai aproape de noi şi transformă Bucureştiul într-un punct de întâlnire al inovaţiei şi explorării”. Prin participarea unor figuri emblematice precum Charles Duke şi Nicole Stott, SpaceFEST 2026 îşi consolidează statutul de reper regional în promovarea ştiinţei şi tehnologiei aerospaţiale, transformând Bucureştiul într-un punct important pe harta evenimentelor dedicate explorării spaţiale.