Spania legalizează 500.000 de imigranţi fără acte

Guvernul Spaniei a prezentat un proiect de decret care vizează accelerarea obţinerii statutului legal pentru aproximativ 500.000 de imigranţi fără documente, într-o măsură amplă şi controversată, menită să sprijine integrarea forţei de muncă străine şi să susţină creşterea economică, potrivit News.ro.

Iniţiativa, promovată de executivul socialist condus de Pedro Sanchez, vine într-un moment în care Spania înregistrează cea mai scăzută rată a şomajului din ultimii 18 ani, de 9,93% în ultimul trimestru din 2025, potrivit datelor oficiale, conform News.ro. Scăderea este pusă pe seama creşterii angajărilor în sectorul serviciilor şi a contractelor permanente, deşi nivelul rămâne printre cele mai ridicate din Uniunea Europeană, completează sursa citată.

Pentru obţinerea statutului legal, imigranţii trebuie, în mod obişnuit, să nu aibă condamnări penale grave, adaugă News.ro. În lipsa documentelor oficiale, proiectul prevede că o declaraţie pe propria răspundere va fi suficientă pentru a certifica lipsa antecedentelor penale, a explicat Ione Belarra, liderul partidului Podemos, formaţiune de extremă stânga care susţine măsura, subliniază sursa citată.

Solicitanţii vor trebui să demonstreze că se aflau pe teritoriul Spaniei înainte de 31 decembrie 2025 şi că au avut o şedere de cel puţin cinci luni în ţară, evidenţiază News.ro. Dovezi precum transferuri de bani, bilete de transport sau programări medicale vor putea fi utilizate pentru a confirma prezenţa, potrivit News.ro.

91% dintre persoanele vizate de regularizare sunt cetăţeni latino-americani, conform News.ro.

Măsura va permite acordarea de permise de şedere şi de muncă, valabile un an - sau cinci ani în cazul copiilor - cu posibilitatea de reînnoire. După zece ani, beneficiarii vor putea solicita cetăţenia spaniolă, iar cetăţenii din America Latină sau refugiaţii vor putea accesa acest drept mai rapid, potrivit News.ro.

Guvernul susţine că demersul are în primul rând un scop social şi urmăreşte să ofere securitate juridică şi acces la drepturi pentru persoanele care trăiesc şi muncesc deja în Spania fără statut legal, aminteşte sursa citată. În acelaşi timp, regularizarea are o componentă economică importantă, conform News.ro.

„Această măsură va permite imigranţilor să lucreze legal în toate sectoarele şi în toate regiunile ţării”, a declarat ministrul incluziunii, Elma Saiz, şi a subliniat că deschiderea faţă de imigraţie a contribuit la scăderea şomajului şi la creşterea economică, subliniază News.ro.

Iniţiativa are şi o miză politică. Guvernul Sanchez nu dispune de o majoritate parlamentară stabilă şi depinde de sprijinul mai multor partide, inclusiv Podemos. Prin promovarea acestei măsuri, executivul răspunde unei revendicări-cheie a stângii radicale şi îşi consolidează alianţele necesare pentru evitarea blocajului legislativ, conform News.ro.

În prezent, decretul ar putea fi adoptat de guvern în următoarele săptămâni, fără votul Parlamentului, evidenţiază sursa citată.

Măsura este criticată de opoziţia conservatoare. Liderul Partidului Popular, Alberto Núñez Feijoo, a anunţat că va revoca politicile actuale privind imigraţia dacă va câştiga alegerile viitoare, care trebuie organizate cel târziu anul viitor, conform News.ro.

Decizia riscă să tensioneze relaţiile cu Statele Unite. Preşedintele american Donald Trump a criticat în repetate rânduri politicile europene de imigraţie, iar premierul spaniol se află pe „lista neagră” a acestuia, inclusiv din cauza refuzului de a majora cheltuielile de apărare la 5% din PIB, potrivit News.ro.