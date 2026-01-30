Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Spaţiu pentru idei, curaj pentru viitor: ASAP România şi impactul educaţiei asupra tinerilor în 2025

S.E.
Miscellanea / 30 ianuarie, 15:57

Sursa foto: Fundaţia The Institute

Sursa foto: Fundaţia The Institute

2025 a fost anul în care ASAP România, programul de responsabilitate socială al Fundaţiei The Institute, a explorat curajos noi direcţii în comunitatea elevilor din şcolile partenere, apropiindu-se atât de tineri, prin workshopuri şi cursuri inovative sau concursuri care le-au pus talentul în valoare, cât şi de profesori, prin serii de instruiri dedicate, pe teme din sfera sustenabilităţii, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Iniţiativele au generat reacţii, perspective şi rezultate valoroase, care vor ghida dezvoltarea programului în anii următori. 2025 a fost, astfel, un an al tranziţiei şi al extinderii, în care fiecare proiect a contribuit la consolidarea ASAP şi la crearea unor experienţe relevante pentru tineri, a relatat comunicatul.

Elementul definitoriu al anului 2025 a fost colaborarea cu DIPLOMA Show, concretizată prin lansarea iniţiativei REGEN Z şi a Burselor ASAP, dedicate studenţilor din domeniile designului şi arhitecturii interesaţi să integreze principiile sustenabilităţii în procesele lor de creaţie. Competiţia a atras 83 de aplicaţii, dintre care 10 proiecte au fost selectate şi prezentate publicului în cadrul DIPLOMA Show, între 3 şi 12 octombrie, la Hanul Gabroveni. Mai mult, tinerii au fost recompensaţi cu burse în valoare de 1.000 de euro, ca recunoaştere a abordărilor lor responsabile şi inovatoare, potrivit sursei citate.

Tot în cadrul DIPLOMA Show, ASAP România a organizat, împreună cu De-a Arhitectura, 4 tururi ghidate pentru peste 100 de elevi, dedicate arhitecturii neoromâneşti şi integrării principiilor de sustenabilitate în design, conform sursei amintite.

Un alt pilon important al anului 2025 a fost evoluţia programului Ambasadorii ASAP, ajuns la generaţia 4.0. Regândit sub forma unor workshop-uri aplicate, programul a răspuns nevoilor de dezvoltare personală ale tinerilor aflaţi în pragul tranziţiei către facultate, abordând teme precum public speaking, fundraising, dezbatere, gândire critică şi storytelling, integrând principii de sustenabilitate şi de protecţie a mediului, a informat comunicatul de presă.

„2025 marchează al cincilea an al programului ASAP. Din 2020, am ajuns cu educaţie despre utilizarea corectă a plasticului şi sustenabilitate în peste 1.500 de şcoli din 40 de administraţii locale. Experienţa acestor ani ne-a arătat că elevii au nevoie de mai mult: au nevoie de spaţii în care să gândească critic, să dezbată şi să îşi exprime ideile. De aici dorinţa de a fi mai aproape de ei, prin iniţiative care să susţină formarea lor ca tineri responsabili faţă de societate şi faţă de comunităţile în care trăiesc”, a subliniat Mihaela Tutunaru, coordonator al programului ASAP România, în comunicat.

Pe parcursul anului, ASAP România a continuat să genereze impact şi prin proiectele sale recurente: două ediţii ale concursului Banda ASAP, cu participarea elevilor din judeţele Cluj, Olt, Bacău şi Mureş şi un număr de 850 de benzi desenate înscrise, lansarea versiunii 3.0 a kitului educaţional pentru Săptămâna Verde, cu jocuri originale, pus gratuit la dispoziţia celor interesaţi, succesul ASAP Recycling Park la Electric Castle, care a atras 12.000 de participanţi sau River Clean Up, iniţiativă care le-a oferit elevilor contexte de învăţare non-formală şi de conectare directă cu mediul şi comunităţile locale, potrivit sursei citate.

Nu au lipsit nici în acest an sesiunile de instruire pe teme de mediu dedicate profesorilor - mai numeroase şi mai diverse ca oricând - care au abordat subiecte de interes actual, de la bune practici de colectare separată şi obligaţii legale în şcoli, la sesiuni de dezvoltare durabilă sau ghiduri cu paşi concreţi pentru prelungirea duratei de viaţă a echipamentelor şi reducerea deşeurilor, conform comunicatului.

Prin toate aceste iniţiative, construite şi rafinate constant pe baza feedback-ului primit de-a lungul anilor, ASAP România îşi reconfirmă misiunea de a fi un partener relevant pentru elevi, profesori, şcoli şi comunităţi, oferindu-le instrumente utile şi interactive care să transforme, zi de zi, intenţiile în acţiuni şi să contribuie la un stil de viaţă mai sustenabil şi responsabil faţă de mediu, reiese din sursa menţionată.

„Pentru 2026, programul va aduce elevilor şi profesorilor noi instrumente de educare şi informare pe teme ce formează comportamentul unui cetăţean responsabil şi îşi propune să aibă mai multe oportunităţi de participare în diverse contexte sociale şi culturale din întreaga ţară.”, a mai precizat Mihaela Tutunaru, în sursa amintită.

