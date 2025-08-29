Sphera Franchise Group raportează vânzări de 745,2 mil. lei în primul semestru

Sphera Franchise Group, cel mai mare grup din industria de food service din România, anunţă, într-un comunicat remsi redacţiei, că a raportat vânzări consolidate de 745,2 mil. lei în primele şase luni din 2025, mai mari cu 0,7% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Grupul a reuşit să îşi majoreze uşor vânzările în condiţiile încetinirii consumului, datorită structurii diversificate a portofoliului la nivel de branduri şi pieţe.

„În prima jumătate a anului 2025, am navigat unul dintre cele mai complexe contexte din ultimii ani, marcat de schimbări fiscale, creşteri de costuri şi un nivel ridicat de incertitudine în rândul consumatorilor. Cu toate acestea, portofoliul nostru diversificat, atât la nivel de ţări, cât şi de segmente, ne-a permis să menţinem nivelul vânzărilor. Deschiderea primului Cioccolatitaliani în Italia şi extinderea KFC în România reflectă angajamentul nostru de rezilienţă şi dezvoltare pe termen lung”, a declarat Călin Ionescu, CEO Sphera Franchise Group.

Sursa citată precizează:

„La nivel de Grup, EBITDA normalizat s-a situat la 52,8 mil. lei, cu 33% mai puţin faţă de primele şase luni din 2024, în principal din cauza majorărilor salariale şi a costurilor operaţionale mai ridicate, la nivelul întregii industrii. Scăderea este şi rezultatul unei baze ridicate de comparare, Sphera înregistrând recorduri istorice în primul semestru din 2024. Toate acestea s-au reflectat şi la nivelul profitului net normalizat, care a ajuns la 17,7 mil. lei.

La nivel de brand, evoluţia KFC a fost stabilă, cu vânzări de 641,7 mil. lei în primul semestru. Creşterea a fost temperată de scăderea cheltuielilor discreţionare în România, pe fondul instabilităţii politice şi al discuţiilor privind măsurile fiscale iminente pentru reducerea deficitului bugetar.

Taco Bell şi-a menţinut dinamica puternică, vânzările crescând cu 18,4%, la 50,1 mil. lei în primele şase luni, datorită atractivităţii brandului în special în rândul tinerilor. Noul restaurant deschis în a doua jumătate a lui 2024 a susţinut suplimentar creşterea. Brandul şi-a îmbunătăţit semnificativ profitabilitatea, cu un profit operaţional în restaurante în creştere cu 49,7%, la 4,7 mil. lei, şi un profit net mai mare cu aproape 254% în prima jumătate din 2025 comparativ cu perioada similară a anului trecut.

Pizza Hut s-a stabilizat în primul semestru, raportând vânzări de 53,4 mil. lei şi reducându-şi pierderea operaţională cu aproape 75% faţă de S1 2024. Deşi ritmul redresării a încetinit din cauza contextului nefavorabil, trendul pozitiv în condiţii dificile actuale confirmă eficienţa măsurilor de optimizare implementate la finalul lui 2023.

Dintre regiuni, România rămâne principalul contributor la vânzările Grupului, cu 638,5 mil. lei, reprezentând 85,7%, nivel similar celui din S1 2024. KFC Italia îşi menţine ritmul constant de creştere, cu vânzări mai mari cu 3,9% în primele şase luni, situate la 93,1 mil. lei. În acelaşi timp, KFC Moldova a înregistrat cea mai bună evoluţie din Grup, susţinută de deschiderea celui de-al treilea restaurant din Chişinău. Vânzările au urcat cu 24,5%, la 13,6 mil. lei, indicând potenţialul încă nevalorificat al pieţei.

În ceea ce priveşte rezultatele din al doilea trimestru, vânzările Grupului au fost de 382,6 mil. lei, mai mari cu 2,3% faţă de perioada similară din 2024. EBITDA normalizat a fost de 28 mil. lei, cu 28,5% mai mică decât în T2 2024, influenţat de dinamica costurilor şi de consumul redus din iunie. Cererea slabă a devenit vizibilă încă din ultimul trimestru al anului trecut şi a persistat în primele trei luni ale acestui an, pe fondul unui mix de factori interni şi externi: incertitudinea legată de alegeri, volatilitatea geopolitică şi, începând cu iunie, perspectiva unei politici fiscale extrem de restrictive. Este de aşteptat ca această tendinţă să continue pe parcursul anului, pe măsură ce este implementat programul de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar, care se axează în special pe măsuri care afectează direct consumul, precum creşterea TVA.

La nivel de branduri, KFC a înregistrat în T2 vânzări în creştere cu 1,1%, până la 330,4 mil. lei. Ritmul a fost influenţat de factorii menţionaţi anterior şi de baza comparativă ridicată din 2024.

Pizza Hut a contribuit cu 26,2 mil. lei la veniturile din al doilea trimestru, un nivel cu 2% mai mare decât cel din T2 2024. Taco Bell a raportat o creştere robustă, de 21,2%, ajungând la 26 mil. lei în T2 2025. Cioccolatitaliani, cu primul magazin deschis pe 20 iunie în Riccione, Italia, a generat vânzări de 52.000 lei în scurta perioadă de funcţionare din T2 2025”.

„Rezultatele noastre financiare arată atât rezilienţa portofoliului, cât şi presiunile pe care le gestionăm la nivelul întregii afaceri. Rămânem disciplinaţi în controlul costurilor, calibrăm atent preţurile şi mixul şi încercăm să păstrăm profitabilitatea în condiţiile unei inflaţii ridicate. Continuăm să generăm EBITDA pozitiv semnificativ, ceea ce demonstrează capacitatea noastră de a proteja performanţa în ciuda provocărilor fără precedent”, a declarat Valentin Budes, CFO Sphera Franchise Group.

Aceeaşi sursă mai menţionează:

„Operaţional, Grupul şi-a continuat extinderea reţelei în primele şase luni din 2025. În România, au fost deschise trei noi restaurante KFC în Iaşi, Piteşti şi Galaţi, ducând reţeaua locală la 110 unităţi. În iunie, Grupul a lansat şi primul magazin Cioccolatitaliani în Riccione, Italia, marcând intrarea în categoria deserturilor premium. La finalul lunii iunie, Sphera opera 177 de restaurante în România, Italia şi Republica Moldova.

Pe 6 iunie, Sphera Group a distribuit dividende acţionarilor din profitul net nerepartizat aferent anilor financiari 2023-2024, stabilind un dividend brut pe acţiune de 1,09 lei.

Sphera Franchise Group îşi ajustează estimările financiare pentru 2025, adoptând o abordare prudentă, prin calibrarea previziunilor la condiţiile actuale de piaţă. Astfel, anticipează obţinerea unor venituri totale între 1,6 şi 1,65 miliarde lei, în uşoară scădere faţă de cele bugetate iniţial, în condiţiile unor presiuni macroeconomice şi a unui mediu de consum volatil. EBITDA normalizat (fără impact IFRS 16) este anticipat la 140-150 milioane lei. Deşi bugetul a fost ajustat, compania îşi menţine obiectivele de eficienţă operaţională şi o poziţie financiară solidă, cu un profit net normalizat estimat la 63-70 milioane lei şi un flux de numerar disponibil, estimat la 62-72 milioane lei”.