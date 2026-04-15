Sportivii ruşi şi belaruşi revin sub propriile drapele în competiţiile World Aquatics

Sportivii ruşi şi belaruşi vor putea concura din nou sub propriile drapele şi cu imnurile naţionale în competiţiile organizate de World Aquatics, a anunţat forul mondial al nataţiei, citat de AFP. Decizia marchează o schimbare importantă de poziţie după mai bine de trei ani în care reprezentanţii celor două state au fost excluşi sau obligaţi să participe sub statut neutru din cauza războiului din Ucraina. Sportivii din Rusia şi Belarus au fost suspendaţi din majoritatea competiţiilor internaţionale imediat după invazia Rusiei în Ucraina, din februarie 2022, măsură adoptată de numeroase federaţii sportive internaţionale în linie cu recomandările Comitetului Internaţional Olimpic (CIO). Ulterior, începând din septembrie 2023, acestora li s-a permis revenirea treptată în competiţiile internaţionale, însă exclusiv sub drapel neutru, fără simboluri naţionale şi fără intonarea imnurilor statelor lor. Prin noua decizie, World Aquatics elimină aceste restricţii şi readuce sportivii ruşi şi belaruşi în aceeaşi categorie cu ceilalţi competitori internaţionali. „Sportivii seniori de naţionalitate sportivă belarusă sau rusă vor avea voie să participe la competiţiile acvatice mondiale în aceleaşi condiţii ca şi omologii lor care reprezintă alte naţionalităţi, purtând uniformele, steagurile şi imnurile respective”, a transmis organizaţia într-un comunicat oficial.

• Condiţii stricte pentru revenirea în competiţii

Cu toate acestea, revenirea completă nu va fi una necondiţionată. World Aquatics a precizat că sportivii ruşi şi belaruşi vor trebui să respecte o serie de cerinţe suplimentare înainte de a putea participa sub simbolurile naţionale. Astfel, aceştia vor trebui să treacă prin „cel puţin patru teste antidoping consecutive efectuate în parteneriat cu Agenţia Internaţională de Testare (ITA)” şi vor fi supuşi unei „verificări amănunţite a antecedentelor”. Măsura vine în contextul preocupărilor continue privind integritatea sportivă şi transparenţa participării atleţilor proveniţi din state aflate în centrul unor controverse internaţionale.

• Tendinţă de relaxare a restricţiilor în sportul mondial

Decizia World Aquatics se înscrie într-o tendinţă mai amplă de relaxare graduală a restricţiilor impuse sportivilor ruşi şi belaruşi de către federaţiile internaţionale.

În noiembrie 2025, Federaţia Internaţională de Judo a decis, la rândul său, reintegrarea completă a sportivilor din cele două ţări, după o perioadă în care aceştia participaseră doar sub steag neutru. De asemenea, World Aquatics ridicase încă din decembrie 2025 restricţiile pentru sportivii juniori ruşi şi belaruşi, în urma unor recomandări formulate de CIO privind reintegrarea graduală a atleţilor.

• Un mesaj despre unitatea sportului internaţional

Preşedintele World Aquatics, Husain Al Musallam, a susţinut că decizia reflectă dorinţa organizaţiei de a menţine sportul ca spaţiu de cooperare internaţională, în ciuda tensiunilor geopolitice. „Suntem hotărâţi să ne asigurăm că bazinele şi suprafeţele de apă rămân locuri unde sportivii din toate naţiunile se pot reuni pentru competiţii paşnice”, a declarat oficialul. Următoarele Campionate Mondiale de nataţie organizate sub egida World Aquatics vor avea loc la Budapesta, în 2027, şi vor reprezenta primul mare eveniment în care sportivii ruşi şi belaruşi vor putea reveni oficial sub drapelele naţionale, dacă îndeplinesc toate condiţiile impuse. Decizia ar putea genera reacţii mixte în comunitatea sportivă internaţională, în contextul în care războiul din Ucraina continuă să influenţeze puternic relaţiile diplomatice şi sportive la nivel global.