Statele Unite trimit mii de soldaţi suplimentari în Orientul Mijlociu

Pentagonul trimite mii de soldaţi suplimentari în Orientul Mijlociu, iar aceştia ar urma să ajungă în regiune în jurul datei la care expiră armistiţiul de două săptămâni început la 8 aprilie, în timp ce Washingtonul încearcă să forţeze un acord cu Iranul, relatează EFE.

Potrivit EFE, Washington Post a scris că 4.200 de militari din Grupul Amfibiu Boxer şi din Unitatea a 11-a Expediţionară a Puşcaşilor Marini sunt aşteptaţi să ajungă în zonă la sfârşitul acestei luni.

Aceste efective se vor alătura celor aproximativ 50.000 de militari americani implicaţi deja în operaţiunile împotriva Iranului, notează EFE.

Noua suplimentare de trupe vine, potrivit EFE, într-un moment delicat, marcat de un armistiţiu fragil şi de eşecul negocierilor directe americano-iraniene desfăşurate în weekend la Islamabad.

O nouă rundă de negocieri este posibilă chiar în această săptămână, iar sosirea întăririlor militare americane ar putea coincide cu expirarea armistiţiului la 22 aprilie, relatează EFE.

Donald Trump a declarat într-un interviu că războiul „se apropie de final”, iar EFE notează că preşedintele american susţine că Iranul vrea un acord pentru a evita distrugerile cu care Washingtonul îl ameninţă, în special lovirea infrastructurilor energetice.

La negocierile din weekend, Teheranul a urmărit să obţină „încetarea totală a războiului” şi să îşi revendice drepturile, inclusiv ridicarea sancţiunilor şi compensarea pagubelor provocate de conflictul început la 28 februarie, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei, citat de EFE.

Oficialul iranian a insistat, potrivit EFE, asupra dreptului Iranului de a folosi energia nucleară în scopuri paşnice şi de a „continue îmbogăţirea (uraniului) în funcţie de nevoile sale”, dar a spus că nivelul îmbogăţirii rămâne „negociabil”.

De cealaltă parte, Trump reproşează Iranului blocarea traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz şi refuzul de a se angaja că nu va dezvolta arme nucleare, ambiţie pe care Teheranul o neagă, notează EFE.

Relatări apărute după negocieri arată că Washingtonul a cerut o suspendare de 20 de ani a îmbogăţirii uraniului de către Iran, în timp ce Teheranul a propus o suspendare de cinci ani, ofertă respinsă de Trump, relatează EFE.