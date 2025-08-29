Studenţii UTCN, piloţi şi ingineri la Formula Student Germania pe circuitul Hockenheimring

English Version

Formula Student Germania este una dintre cele mai prestigioase competiţii internaţionale dedicate vehiculelor electrice şi echipelor universitare de inginerie. Anul acesta peste 80 de echipe din întreaga lume s-au reunit pe celebrul circuit de Formula 1 de la Hockenheimring, în Germania. Printre ele s-a aflat şi echipa ART TU Cluj-Napoca, reprezentând Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN), după ce în vară obţinuse o clasare pe podium la Formula Student Balkans.

• Provocările tehnice şi succesul echipei româneşti

Accesul la probele dinamice din Formula Student nu este o simplă formalitate. Vehiculele construite de studenţi trec printr-o serie de inspecţii tehnice riguroase, menite să le testeze siguranţa şi fiabilitatea. Echipa UTCN a promovat toate aceste verificări şi a reuşit să finalizeze cursa de anduranţă, considerată cea mai dificilă probă, pe un circuit solicitant, cu denivelări şi viraje complicate. Din cele 83 de echipe participante, mai puţin de 70 au trecut de etapa inspecţiilor tehnice, iar doar 40 au reuşit să ducă la capăt cursa de anduranţă - între acestea numărându-se şi echipa clujeană.

Pentru performanţele din Germania, echipa ART TU Cluj-Napoca a acumulat 182 de puncte, obţinând locul 59 în clasamentul general. Rezultatul confirmă nivelul de profesionalism şi dedicare al studenţilor UTCN, într-o competiţie dominată de universităţi de renume internaţional.

• Rectorul UTCN: „Un drum spre cariere de succes”

Rectorul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, prof. dr. ing. Vasile Ţopa, a salutat performanţa echipei, subliniind că astfel de proiecte contribuie la dezvoltarea competenţelor viitorilor ingineri: „Sunt bucuros că dimensiunea de excelenţă în educaţie, cercetare şi inovare a universităţii noastre este din nou demonstrată, de data aceasta prin Formula Student - un proiect ambiţios, care deschide drumul studenţilor noştri spre o carieră de succes în inginerie. UTCN, alături de partenerii din European University of Technology (EUT+), continuă să susţină şi să încurajeze studenţii care aleg să-şi dedice timpul liber unor activităţi extracurriculare menite să-i formeze ca buni profesionişti în orice domeniu tehnic.”

• România, tot mai vizibilă pe harta competiţiilor internaţionale

Prezenţa echipei din Cluj-Napoca la Hockenheimring nu reprezintă doar un succes punctual, ci şi o confirmare a faptului că universităţile tehnice din România devin tot mai competitive la nivel global.

Într-un context în care industria auto trece printr-o revoluţie electrică şi digitală, experienţa acumulată de studenţi în astfel de competiţii poate reprezenta un avantaj decisiv pentru viitoarele lor cariere.