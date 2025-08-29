Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Studenţii UTCN, piloţi şi ingineri la Formula Student Germania pe circuitul Hockenheimring

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 29 august

Sursa foto: https://www.formulastudent.de/

Sursa foto: https://www.formulastudent.de/

English Version

Formula Student Germania este una dintre cele mai prestigioase competiţii internaţionale dedicate vehiculelor electrice şi echipelor universitare de inginerie. Anul acesta peste 80 de echipe din întreaga lume s-au reunit pe celebrul circuit de Formula 1 de la Hockenheimring, în Germania. Printre ele s-a aflat şi echipa ART TU Cluj-Napoca, reprezentând Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN), după ce în vară obţinuse o clasare pe podium la Formula Student Balkans.

Provocările tehnice şi succesul echipei româneşti

Accesul la probele dinamice din Formula Student nu este o simplă formalitate. Vehiculele construite de studenţi trec printr-o serie de inspecţii tehnice riguroase, menite să le testeze siguranţa şi fiabilitatea. Echipa UTCN a promovat toate aceste verificări şi a reuşit să finalizeze cursa de anduranţă, considerată cea mai dificilă probă, pe un circuit solicitant, cu denivelări şi viraje complicate. Din cele 83 de echipe participante, mai puţin de 70 au trecut de etapa inspecţiilor tehnice, iar doar 40 au reuşit să ducă la capăt cursa de anduranţă - între acestea numărându-se şi echipa clujeană.

Pentru performanţele din Germania, echipa ART TU Cluj-Napoca a acumulat 182 de puncte, obţinând locul 59 în clasamentul general. Rezultatul confirmă nivelul de profesionalism şi dedicare al studenţilor UTCN, într-o competiţie dominată de universităţi de renume internaţional.

Rectorul UTCN: „Un drum spre cariere de succes”

Rectorul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, prof. dr. ing. Vasile Ţopa, a salutat performanţa echipei, subliniind că astfel de proiecte contribuie la dezvoltarea competenţelor viitorilor ingineri: „Sunt bucuros că dimensiunea de excelenţă în educaţie, cercetare şi inovare a universităţii noastre este din nou demonstrată, de data aceasta prin Formula Student - un proiect ambiţios, care deschide drumul studenţilor noştri spre o carieră de succes în inginerie. UTCN, alături de partenerii din European University of Technology (EUT+), continuă să susţină şi să încurajeze studenţii care aleg să-şi dedice timpul liber unor activităţi extracurriculare menite să-i formeze ca buni profesionişti în orice domeniu tehnic.”

România, tot mai vizibilă pe harta competiţiilor internaţionale

Prezenţa echipei din Cluj-Napoca la Hockenheimring nu reprezintă doar un succes punctual, ci şi o confirmare a faptului că universităţile tehnice din România devin tot mai competitive la nivel global.

Într-un context în care industria auto trece printr-o revoluţie electrică şi digitală, experienţa acumulată de studenţi în astfel de competiţii poate reprezenta un avantaj decisiv pentru viitoarele lor cariere.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

29 august

Citeşte Ziarul BURSA din 29 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

29 august
Ediţia din 29.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

28 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0672
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3495
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4325
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8730
Gram de aur (XAU)Gram de aur475.4400

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb