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Studiu: 8 din 10 manageri din construcţii estimează scumpiri noi în următoarele 12 luni (IBC Focus)

L.B.
Miscellanea / 1 iulie, 15:00

Andrei Spătaru, CEO IBC Focus

Andrei Spătaru, CEO IBC Focus

Piaţa construcţiilor din România se confruntă cu un val major de impredictibilitate şi cu presiuni financiare constante. În acest context, comportamentul clienţilor se schimbă radical, iar prudenţa devine regula principală pe şantiere, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

Mai bine de opt din zece jucători din piaţă (83%) sunt convinşi că preţurile din sectorul construcţiilor vor urma o curbă ascendentă în anul următor. Studiul realizat de IBC Focus, prin platforma Victa, arată că 44,64% dintre manageri anticipează o creştere a costurilor între 5% şi 10%. În acelaşi timp, 27,68% se aşteaptă ca aceste majorări să depăşească pragul de 10%, evoluţie influenţată direct de criza energetică globală.

La polul opus, doar puţin peste 10% dintre cei chestionaţi mizează pe o stabilitate a preţurilor, în timp ce sub 7% estimează o scădere a cotaţiilor din piaţă.

Această evoluţie este strâns legată de criza energetică globală. Un procent de 63,72% dintre liderii din piaţă afirmă că evoluţia preţului petrolului va avea un impact major asupra sectorului de construcţii în perioada următoare, iar 35,40% consideră că acest efect va fi unul moderat. Aceste opinii arată că 99% din piaţă monitorizează cu îngrijorare indicatorii macroeconomici din energie.

Efectele s-au resimţit deja puternic în primul semestru al anului 2026, când jucătorii din industrie au raportat scumpiri pe mai multe fronturi. Topul creşterilor de costuri din ultimele şase luni este condus de materialele de construcţii (38,05%), urmate de facturile la energie (34,51%) şi de cheltuielile cu transportul şi logistica (18,58%). Presiunea generată de deficitul forţei de muncă (6,19%) şi costurile de finanţare (2,65%) completează tabloul provocărilor actuale.

Presiunea costurilor a modificat radical modul în care interacţionează clienţii şi dezvoltatorii cu ofertele din piaţă. Cea mai vizibilă reacţie este prudenţa: 66,07% dintre manageri declară că investitorii aleg să amâne deciziile de demarare a proiectelor. În acelaşi timp, sensibilitatea crescută la preţ determină beneficiarii să solicite mai multe oferte competitive pentru a optimiza fiecare buget.

Companiile sunt obligate să îşi regândească tacticile de vânzare într-un moment în care simpla ofertare nu mai garantează semnarea unui contract.

„Asistăm la o schimbare de paradigmă pe şantierele din România. Clienţii nu mai acceptă bugete estimate în mod superficial şi analizează fiecare opţiune din piaţă pentru a reduce riscurile financiare. În acest context de incertitudine, capacitatea unei companii de a deţine date corecte despre concurenţă şi proiecte devine principalul argument care asigură supravieţuirea unui business”, declară Andrei Spătaru, CEO IBC Focus.

Această nevoie de adaptare se reflectă şi în estimările generale privind evoluţia pieţei. Peste 45% dintre specialişti prevăd o perioadă de stagnare sau chiar o scădere a volumului de proiecte, în timp ce 30% recunosc că nu pot face o prognoză din cauza lipsei de predictibilitate. Doar 24% dintre companii rămân optimiste şi estimează o creştere în perioada următoare, potrivit studiului IBC Focus realizat în rândul a 118 specialişti din domeniul construcţiilor.

Unde se concentrează investiţiile: polii de dezvoltare ai României

În ciuda blocajelor şi a deciziilor amânate, activitatea de monitorizare arată că proiectele continuă să fie generate. Echipa IBC Focus a înregistrat şi a actualizat peste 28.000 de proiecte de construcţii în primele şase luni ale acestui an.

Harta investiţiilor scoate la iveală discrepanţe regionale semnificative şi indică zonele unde competiţia este cea mai acerbă. Judeţul Timiş conduce detaşat la nivel naţional, cu un volum de 2.413 proiecte monitorizate. Capitala ocupă poziţia a doua, cu 1.515 şantiere şi investiţii luate în evidenţă în Bucureşti. Zonele de interesse major includ, de asemenea, judeţele Cluj şi Bihor, fiecare cu câte 1.336 de proiecte, dar şi Constanţa, care adaugă 1.301 proiecte pe harta naţională.

Pentru furnizorii de materiale şi constructori, concentrarea masivă a proiectelor în aceste regiuni înseamnă oportunităţi reale, dar şi o concurenţă mult mai dură pentru fiecare contract în parte. Datele arată că optimizarea costurilor prin soluţii avansate de monitorizare şi analiză, aşa cum sunt cele integrate în platforma Victa, reprezintă calea prin care echipele de vânzări pot câştiga contracte noi fără să scadă marjele de profit în mod periculos.

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