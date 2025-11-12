Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Studiu de McKinsey & Company: Europa poate deveni „fabrica de deep tech" a lumii, cu potenţial de 1 trilion de dolari şi un milion de locuri de muncă până în 2030

A.B.
Miscellanea / 12 noiembrie, 16:23

Studiu de McKinsey & Company: Europa poate deveni „fabrica de deep tech” a lumii, cu potenţial de 1 trilion de dolari şi un milion de locuri de muncă până în 2030

Europa ar putea genera o valoare de business de 1 trilion de dolari şi peste un milion de locuri de muncă până în 2030 dacă va investi strategic în inteligenţă artificială, robotică şi tehnologie pentru apărare, potrivit unui studiu realizat de McKinsey & Company, transmis redacţiei.

Raportul identifică opt direcţii majore pentru investitori - de la AI şi biotehnologie, până la materiale avansate, ag-tech şi tehnologie spaţială - şi arată că producţia europeană de deep tech s-ar putea tripla dacă toate statele membre ar egala nivelurile actuale de investiţii ale ţărilor performante, precum Franţa, Suedia şi Marea Britanie.

Conform datelor McKinsey, Suedia deţine cea mai mare pondere de finanţare pentru start-upuri deep tech din Europa (65% până la finalul lui 2024), în timp ce Franţa a crescut numărul de unicorni de la 7 în 2015 la 42 în 2024, graţie iniţiativelor publice de sprijin precum La Mission French Tech. Marea Britanie se situează pe locul al doilea la finanţarea venture-urilor late-stage, cu 0,4% din PIB, aproape de Statele Unite (0,8%).

McKinsey arată că startup-urile deep tech ating statutul de unicorn cu doi ani mai rapid decât cele tech tradiţionale - în medie în 5 ani şi 7 luni - şi aduc randamente mai mari cu 12% pentru investitori. Totodată, finanţarea de capital de risc pentru acest segment s-a multiplicat de cinci ori între 2015 şi 2024, însă o mare parte a capitalului provine încă din afara Europei.

Printre avantajele competitive ale Europei se numără baza industrială solidă, ecosistemul academic puternic şi portofoliul de proprietate intelectuală. Regiunea produce anual zeci de mii de absolvenţi STEM şi generează cercetare ştiinţifică la nivel mondial.

Pentru a valorifica această oportunitate, McKinsey recomandă şase acţiuni strategice: creşterea capitalului privat şi public, activarea pieţelor secundare de M&A, simplificarea reglementărilor în domenii-cheie (energie, AI, sustenabilitate, apărare), stimularea cererii prin contracte LOI, dezvoltarea infrastructurii de inovare şi atragerea talentelor globale.

