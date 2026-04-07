Studiu: Episoadele ocazionale de consum excesiv de alcool cresc semnificativ riscul de afectare hepatică

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 7 aprilie

Consumul unei cantităţi mari de alcool într-un interval scurt, chiar dacă apare rar, poate avea efecte mult mai grave asupra ficatului decât se credea anterior, potrivit unui studiu realizat de cercetători de la Keck Medicine of USC şi publicat în Clinical Gastroenterology and Hepatology. Cercetarea arată că riscurile pentru ficat nu depind doar de cantitatea totală de alcool consumată, ci şi de modul în care acesta este ingerat. Episoadele de consum excesiv, chiar şi ocazionale, pot creşte semnificativ probabilitatea de leziuni hepatice. Consumul episodic excesiv a fost definit ca ingerarea a cel puţin patru băuturi alcoolice într-o zi pentru femei şi cinci pentru bărbaţi, cel puţin o dată pe lună.

Risc de aproape trei ori mai mare pentru fibroză

Studiul s-a concentrat pe pacienţii cu MASLD, cea mai frecventă afecţiune hepatică din Statele Unite, care afectează aproximativ un adult din trei. Rezultatele indică faptul că persoanele care consumă cantităţi mari de alcool într-o singură zi au un risc de aproape trei ori mai mare de a dezvolta fibroză hepatică avansată, comparativ cu cele care distribuie aceeaşi cantitate de alcool în timp. Fibroza hepatică reprezintă acumularea de ţesut cicatricial în ficat şi poate evolua către afecţiuni severe, inclusiv ciroză.

Legătura dintre exces şi severitatea bolii

Analiza arată o relaţie directă între cantitatea de alcool consumată într-un interval scurt şi severitatea afectării hepatice: cu cât episodul de consum este mai intens, cu atât creşte gradul de fibroză. Datele au fost obţinute din analiza a peste 8.000 de adulţi incluşi în programul National Health and Nutrition Examination Survey, în perioada 2017-2023.

Un fenomen răspândit, mai ales în rândul tinerilor

Rezultatele arată că: peste jumătate dintre participanţi au raportat episoade de consum excesiv; aproximativ 16% dintre persoanele cu MASLD se încadrează în această categorie; tinerii şi bărbaţii sunt mai predispuşi la acest tip de comportament. Potrivit coordonatorului studiului, Brian P. Lee, consumul rapid de cantităţi mari de alcool poate depăşi capacitatea ficatului de a metaboliza substanţa, declanşând inflamaţii şi favorizând apariţia fibrozei. Persoanele cu MASLD sunt considerate mai vulnerabile la aceste efecte.

Tendinţă îngrijorătoare la nivel global

Studiul evidenţiază şi faptul că bolile hepatice asociate consumului de alcool s-au dublat în ultimele două decenii, pe fondul creşterii consumului şi al prevalenţei obezităţii şi diabetului. Deşi cercetarea s-a concentrat pe pacienţi cu afecţiuni metabolice, autorii consideră că rezultatele sunt relevante pentru populaţia generală. Cercetătorii subliniază că evaluarea riscului hepatic s-a bazat tradiţional pe consumul mediu de alcool, ignorând tiparele de consum. Noile date sugerează că episoadele ocazionale de exces pot avea un impact major asupra sănătăţii ficatului, ceea ce impune o regândire a strategiilor de prevenţie şi informare publică.

transgaz.ro
rominsolv.ro
eset.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Curs valutar BNR

06 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0961
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4092
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5296
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8445
Gram de aur (XAU)Gram de aur666.3626

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

