Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Studiu Stanford: Adoptarea AI a dus la o scădere de 13% a locurilor de muncă pentru tinerii americani

M.P.
Internaţional / 29 august, 08:37

Studiu Stanford: Adoptarea AI a dus la o scădere de 13% a locurilor de muncă pentru tinerii americani

Utilizarea pe scară largă a inteligenţei artificiale generative începe să afecteze semnificativ perspectivele profesionale ale angajaţilor tineri din SUA, potrivit unui studiu publicat de trei cercetători de la Universitatea Stanford, transmite CNBC, de la care precizăm următoarele.

Analiza, bazată pe date salariale de la milioane de angajaţi procesate de compania ADP, a arătat că lucrătorii cu vârste între 22 şi 25 de ani din domenii expuse AI - precum servicii pentru clienţi, contabilitate şi dezvoltare software - au înregistrat o scădere de 13% a angajărilor din 2022. În schimb, angajarea lucrătorilor mai experimentaţi din aceleaşi domenii a rămas stabilă sau a crescut.

Tinerii care lucrează în ocupaţii mai puţin expuse, cum ar fi asistenţa medicală, au cunoscut chiar o creştere mai rapidă a angajărilor faţă de colegii lor mai în vârstă. Şi rolurile de supraveghere în producţie şi operaţiuni au crescut pentru tineri, deşi mai puţin decât pentru cei peste 35 de ani.

Cercetătorii explică vulnerabilitatea angajaţilor tineri prin faptul că AI înlocuieşte mai uşor ”cunoştinţele codificate”, dobândite prin educaţie formală, dar nu poate substitui experienţa practică acumulată în ani de muncă. Totuşi, în domeniile unde AI completează munca umană şi creşte eficienţa, schimbările în nivelul angajărilor au fost reduse.

Studiul, care nu a fost încă evaluat de alţi specialişti, adaugă dovezi la dezbaterea privind impactul AI asupra pieţei muncii. Economiştii avertizează că efectele reale ar putea fi şi mai ample, pe măsură ce companiile vor integra inteligenţa artificială în activităţile de zi cu zi.

Opinia Cititorului ( 2 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 29.08.2025, 09:43)

    Stai sa vezi cand pune Musk pe AI ul Grok si softul de miscarea autonoma tesla in robotul Optimus.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 29.08.2025, 09:49)

      O să vedem ca nu va funcționa, ca toate vrăjelile lui Musk.

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

29 august

Citeşte Ziarul BURSA din 29 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

29 august
Ediţia din 29.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

28 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0672
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3495
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4325
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8730
Gram de aur (XAU)Gram de aur475.4400

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb