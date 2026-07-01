Studiu StiriDinTurism.ro: Romanii aleg vacante mai scurte si mai dese in 2026

Un studiu realizat de stiridinturism.ro la mijlocul lunii mai cu ajutorul platformei iVOX Research arată că vacanţele „mai dese şi mai scurte” câştigă teren în 2026: 25,66% dintre respondenţi aleg mai multe micro-vacanţe pe an, iar 23,48% optează pentru o formulă mixtă, cu sejururi de durată medie şi vacanţe scurte. În acelaşi timp, doar 17,15% dintre respondenţi spun că preferă exclusiv vacanţele lungi, de minimum două săptămâni. Pentru cei mai mulţi, durata ideală a unei pauze este de 2-3 nopţi, variantă aleasă de 54,72% dintre participanţii la studiu, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

Rezultatele arată că micro-vacanţele răspund în primul rând unei nevoi de relaxare în condiţii de buget şi disponibilitate de timp mai reduce decât în alţi ani.

• Lipsa timpului şi stresul schimbă felul în care românii îşi planifică vacanţele

Unul dintre principalele motive pentru care micro-vacanţele câştigă teren este dificultatea de a planifica un concediu lung. Potrivit studiului realizat de stiridinturism.ro, 52,65% dintre respondenţi spun că anul acesta le este greu sau foarte greu să îşi ia un concediu standard de două săptămâni.

În acest context, pauzele de câteva zile devin o soluţie mai uşor de integrat în programul de lucru şi în buget. Principalele motive pentru care românii aleg vacanţele scurte sunt organizarea facilă, menţionată de 20,72% dintre respondenţi, nevoia de evadare frecventă, indicată de 19,76%, şi costurile mai mici, alese de 19,05%.

Nevoia de pauze scurte este recurentă: 38,71% dintre respondenţi spun că simt nevoia unei micro-vacanţe de 3-4 ori pe an, în jurul sărbătorilor legale sau al weekendurilor prelungite, iar 32,83% resimt această nevoie mai des.

"Cifrele acestui studiu arată imaginea unor oameni care se adaptează la ceea ce le este dat să trăiască şi, în acelaşi timp, o demonstraţie clară că nu renunţă la ideea de concediu, nu sunt furaţi de disonanţe de tipul „totul sau nimic” în sensul că, dacă nu mai pot să plec două săptămâni, nu mai plec deloc. E ca şi cum, cine avea în obicei să-şi ofere momente de pauză acum îşi oferă doar momente de respiro. Cercetarea arată că lipsa de orizont de timp care ne induce teamă şi un sentiment profund de nesiguranţă nu mai lasă oamenii să-şi facă planuri pe termen lung. Aş spune că nici măcar pe termen mediu. Este la fel cum s-a întâmplat în pandemie când lipsa de orizont de timp - faptul că nu ştiam dacă va dura o lună, două sau cinci - a fost unul dintre factorii cei mai perturbatori şi dădători de anxietate. Iar acum, din cauza instabilităţii politice, economice, a războaielor se creează aceeaşi lipsa de orizont de timp," a declarat psiholog Ligia Moise pentru StiriDinTurism.ro

• Ofertele bune şi oboseala acumulată, principalele motive pentru care românii rezervă escapade

Studiul arată că decizia de a rezerva o micro-vacanţă este influenţată mai ales de factori practici şi emoţionali. O ofertă bună este principalul declanşator, menţionat de 21,73% dintre respondenţi, urmată de oboseală sau stres, cu 19,70%, şi de apariţia unui weekend prelungit, cu 17,73%.

De la escapade la workation: cum diferă preferinţele între generaţii

Diferenţele dintre generaţii arată că micro-vacanţele răspund unor nevoi diferite. Milenialii sunt generaţia în rândul căreia modelul „mai des şi mai scurt” este cel mai bine reprezentat: 52,81% preferă fie mai multe escapade pe an, fie o formulă mixtă, cu vacanţe medii şi micro-vacanţe. Generaţia Z este cea mai deschisă la ideea de workation, adică posibilitatea de a lucra remote dintr-o destinaţie turistică. 69,23% dintre respondenţii din această categorie spun că ar lucra remote frecvent sau ocazional dintr-o destinaţie turistică. Totodată, Gen Z este mai atrasă de city break-urile europene decât celelalte generaţii.

Pentru Generaţia X, vacanţele spontane sunt mai prezente în comportamentul de călătorie: 43,82% spun că au plecat de mai multe ori într-o vacanţă decisă cu mai puţin de 7 zile înainte. În cazul Baby Boomers, vacanţele scurte sunt asociate mai ales cu relaxarea, emoţie menţionată de 41,18% dintre respondenţii din această generaţie.

• Micro-vacanţele, planificate cu bugete moderate

Pentru o vacanţă de 3 zile, cel mai frecvent buget menţionat este între 500 şi 1.000 de lei, ales de 40,83% dintre respondenţi. Alţi 23,99% spun că ar aloca sub 500 de lei, iar 25,95% indică un buget între 1.000 şi 2.000 de lei. Doar 9,23% dintre respondenţi ar depăşi pragul de 2.000 de lei.

Aceste date indică faptul că micro-vacanţele sunt privite mai degrabă ca pauze accesibile, uşor de planificat şi adaptate unor bugete prudente.

• Braşovul, litoralul românesc şi Maramureşul, printre destinaţiile preferate pentru micro-vacanţe

În alegerea destinaţiilor pentru escapade, proximitatea şi accesibilitatea rămân importante. În România, cele mai potrivite destinaţii sunt considerate Braşovul şi împrejurimile, litoralul românesc, Maramureşul şi Sibiul. La nivel european, printre opţiunile menţionate de respondenţi se numără oraşele din Italia la malul mării, Grecia, Viena şi Praga.