SUA au solicitat reparaţii rapide ale infrastructurii petroliere din Venezuela

Statele Unite discută cu Chevron, alţi producători de ţiţei şi mari companii de servicii petroliere pentru un plan de creştere rapidă a producţiei petroliere din Venezuela, potrivit Reuters.

Conform sursei citate, discuţiile includ posibilitatea de a mobiliza SLB, Halliburton şi Baker Hughes pentru repararea şi înlocuirea echipamentelor învechite şi pentru revitalizarea sondelor de foraj mai vechi.

Planul urmăreşte ca, prin modernizarea infrastructurii, Venezuela să poată majora producţia cu câteva sute de mii de barili pe zi pe termen scurt, a relatat Reuters.

Echipamentele moderne şi tehnicile americane ar putea reporni rapid sonde existente şi pune în funcţiune noi capacităţi în doar câteva luni, potrivit sursei citate.

Preşedintele Donald Trump a declarat vineri că firmele americane vor începe în curând forajul în Venezuela, subliniind obiectivul Washingtonului de a impulsiona producţia după capturarea liderului Nicolas Maduro la începutul lunii, a informat Reuters.