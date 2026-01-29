SUA: FBI percheziţionează un centru electoral al comitatului Fulton

Poliţia federală americană (FBI) a efectuat miercuri o percheziţie într-un centru electoral din Georgia, aflat în centrul unor acuzaţii nefondate de fraudă în alegerile prezidenţiale din 2020 lansate de către preşedintele american Donald Trump, informează news.ro.

Operaţiunea se desfăşoară la Biroul de Alegeri al comitatului Fulton, la Atlanta, capitala statului Georgia, scrie presa ameriană, inclusiv Fox News, CNN şi cotidianul Atlanta Journal-Constitution (AJC).

”FBI efectuează o acţiune de poliţie autorizată de către justiţie”, s-a limitat să declare AFP un purtător de cuvânt al FBI.

Donald Trump a fost inculpat penal în 2023 de către justiţia federală şi justiţia statului Georgia (sud-est), cu privire la tentative ilegale de inversare a rezultatului votului în alegerile din 2020, în care democratul Joe Biden a obţinut o victorie.

Aceste proceduri au fost abandonate în urma alegerii lui Donald Trumnp în 2024 în al doilea mandat.

Săptămâna trecută, preşedintele republican şi-a reiterat voinţa de a se răzbuna pe cei care se fac responsabili de urmăririle sale penale.

”Alegerile din 2020 au fost nişte alegeri trucate, toată lumea ştie”, a reafirmat el la Formului Economic Mondial (WEF) de la Davos, în Elveţia.

”Oameni vor fi inculpaţi în curând pentru ceea ce au făcut”, a ameninţat el.

El a comentat audierea într-o Comisie parlamentară a procurorului federal Jack Smith, care a instruit procedurile federale împotriva sa.

El l-a catalogat drept o ”fiară turbată care n-ar mai trebui să fie autorizată să practice dreptul”.

”Să sperăm că secretara Justiţiei (Pam Bondi) examinează ceea ce a făcut”, a adăugat Donald Trump.

Georgia şi comitatul Fulton se află în centrul unor acuzaţii - nesusţinute cu probe - de fraudă electorală lansate de către susţinători ai lui Donald Trump în 2020.

Avocatul personal al lui Trump Rudy Giuliani a acuzat, pe baza unei înregistrări video în care apar două agente electorale din comitatul Fulton iar una îi să celeilalte un obiect - care s-a dovedit a fi o pastilă cu mentă -, de trucarea rezultatelor alegerilor.

El afirmat că cele două femei - Ruby Freeman şi fiica sa Wandrea ”Shaye” Moss - îşi dădeau un dispozitiv USB ”ca şi cum ar fi fost doze de heronă sau cocaină”, acuzaţii din cauza cărora a fost condamnat, în decembrie 2025, să le plătească despăgubiri în valoare de 148 de milioane de dolari, după ce a fost găsit vinovat de defăimare.

În schimb, acuzaţiile cu privire la amestec în alegeri formulate împotriva lui Donald Trump aveau la bază o convorbire telefonică, în ianuarie 2021 - a cărei înregistrare a fost făcută publică -, în care preşedintele în exerciţiu la acea dată îi cerea unui oficial local de rang înalt să ”găsească” cele 12.000 de buletine de vot care-i lipseau pentru a obţine cei 16 mari electori din Georgia.