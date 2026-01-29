Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

SUA: FBI percheziţionează un centru electoral al comitatului Fulton

S.B.
Internaţional / 29 ianuarie, 09:40

SUA: FBI percheziţionează un centru electoral al comitatului Fulton

Poliţia federală americană (FBI) a efectuat miercuri o percheziţie într-un centru electoral din Georgia, aflat în centrul unor acuzaţii nefondate de fraudă în alegerile prezidenţiale din 2020 lansate de către preşedintele american Donald Trump, informează news.ro.

Operaţiunea se desfăşoară la Biroul de Alegeri al comitatului Fulton, la Atlanta, capitala statului Georgia, scrie presa ameriană, inclusiv Fox News, CNN şi cotidianul Atlanta Journal-Constitution (AJC).

”FBI efectuează o acţiune de poliţie autorizată de către justiţie”, s-a limitat să declare AFP un purtător de cuvânt al FBI.

Donald Trump a fost inculpat penal în 2023 de către justiţia federală şi justiţia statului Georgia (sud-est), cu privire la tentative ilegale de inversare a rezultatului votului în alegerile din 2020, în care democratul Joe Biden a obţinut o victorie.

Aceste proceduri au fost abandonate în urma alegerii lui Donald Trumnp în 2024 în al doilea mandat.

Săptămâna trecută, preşedintele republican şi-a reiterat voinţa de a se răzbuna pe cei care se fac responsabili de urmăririle sale penale.

”Alegerile din 2020 au fost nişte alegeri trucate, toată lumea ştie”, a reafirmat el la Formului Economic Mondial (WEF) de la Davos, în Elveţia.

”Oameni vor fi inculpaţi în curând pentru ceea ce au făcut”, a ameninţat el.

El a comentat audierea într-o Comisie parlamentară a procurorului federal Jack Smith, care a instruit procedurile federale împotriva sa.

El l-a catalogat drept o ”fiară turbată care n-ar mai trebui să fie autorizată să practice dreptul”.

”Să sperăm că secretara Justiţiei (Pam Bondi) examinează ceea ce a făcut”, a adăugat Donald Trump.

Georgia şi comitatul Fulton se află în centrul unor acuzaţii - nesusţinute cu probe - de fraudă electorală lansate de către susţinători ai lui Donald Trump în 2020.

Avocatul personal al lui Trump Rudy Giuliani a acuzat, pe baza unei înregistrări video în care apar două agente electorale din comitatul Fulton iar una îi să celeilalte un obiect - care s-a dovedit a fi o pastilă cu mentă -, de trucarea rezultatelor alegerilor.

El afirmat că cele două femei - Ruby Freeman şi fiica sa Wandrea ”Shaye” Moss - îşi dădeau un dispozitiv USB ”ca şi cum ar fi fost doze de heronă sau cocaină”, acuzaţii din cauza cărora a fost condamnat, în decembrie 2025, să le plătească despăgubiri în valoare de 148 de milioane de dolari, după ce a fost găsit vinovat de defăimare.

În schimb, acuzaţiile cu privire la amestec în alegeri formulate împotriva lui Donald Trump aveau la bază o convorbire telefonică, în ianuarie 2021 - a cărei înregistrare a fost făcută publică -, în care preşedintele în exerciţiu la acea dată îi cerea unui oficial local de rang înalt să ”găsească” cele 12.000 de buletine de vot care-i lipseau pentru a obţine cei 16 mari electori din Georgia.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

29 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 29 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

29 ianuarie
Ediţia din 29.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

28 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0960
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2490
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5418
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8622
Gram de aur (XAU)Gram de aur720.7478

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb