Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

SUA şi UE vor să atragă 800 de miliarde de dolari pentru reconstrucţia Ucrainei

S.E.
Internaţional / 23 ianuarie, 20:46

Sursa foto: Unsplash

Sursa foto: Unsplash

Statele Unite şi Uniunea Europeană speră să atragă fonduri publice şi private în valoare de 800 de miliarde de dolari pentru a ajuta la reconstrucţia Ucrainei după ce Rusia va pune capăt invaziei sale pe scară largă, potrivit unui document obţinut de Politico.

Conform sursei citate, documentul de 18 pagini prezintă un plan pe 10 ani pentru a garanta redresarea Ucrainei, cu o cale accelerată către aderarea la UE. Comisia Europeană a distribuit planurile capitalelor UE înaintea summitului liderilor de joi seara, unde a fost prezentat documentul, datat 22 ianuarie, potrivit a trei oficiali şi diplomaţi ai UE cărora li s-a acordat anonimatul pentru a discuta despre acest subiect sensibil, a informat sursa citată.

În timp ce Bruxelles şi Washington alocă sute de miliarde de dolari pentru finanţare pe termen lung şi promovează Ucraina ca viitor membru al UE şi destinaţie pentru investiţii, strategia depinde de un armistiţiu care rămâne dificil de realizat, ceea ce face ca planul de prosperitate să fie vulnerabil atâta timp cât luptele continuă, a relatat Politico.

Strategia de finanţare se întinde până în 2040, alături de un plan operaţional imediat de 100 de zile pentru a pune proiectul în aplicare, potrivit sursei citate. Însă planul de prosperitate va avea dificultăţi în a atrage investiţii externe dacă conflictul continuă, potrivit celui mai mare administrator de fonduri din lume, BlackRock, care oferă consultanţă pro bono pentru planul de reconstrucţie, a informat sursa menţionată.

În următorii 10 ani, UE, SUA şi organismele financiare internaţionale, inclusiv Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială, s-au angajat să cheltuiască 500 de miliarde de dolari din capitalul public şi privat, se arată în document.

Comisia intenţionează să cheltuiască încă 100 de miliarde de euro pentru Kiev prin sprijin bugetar şi garanţii de investiţii, ca parte a următorului buget pe şapte ani al blocului, începând din 2028, conform Politico - se preconizează că această finanţare va debloca investiţii în valoare de 207 miliarde de euro pentru Ucraina. Statele Unite s-au angajat să mobilizeze capital prin intermediul unui fond special de investiţii pentru reconstrucţie între SUA şi Ucraina, dar nu au precizat suma, a transmis sursa citată.

Deşi Trump a redus sprijinul militar şi umanitar acordat Ucrainei în timpul războiului, SUA s-au arătat dispuse să investească în această ţară după încheierea conflictului. Washingtonul a declarat în document că va investi în proiecte critice din domeniul mineralelor, infrastructurii, energiei şi tehnologiei în Ucraina, a precizat Politico.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

23 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 23 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

23 ianuarie
Ediţia din 23.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

23 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0943
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3411
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4922
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8734
Gram de aur (XAU)Gram de aur687.7477

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb