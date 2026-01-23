SUA şi UE vor să atragă 800 de miliarde de dolari pentru reconstrucţia Ucrainei

Statele Unite şi Uniunea Europeană speră să atragă fonduri publice şi private în valoare de 800 de miliarde de dolari pentru a ajuta la reconstrucţia Ucrainei după ce Rusia va pune capăt invaziei sale pe scară largă, potrivit unui document obţinut de Politico.

Conform sursei citate, documentul de 18 pagini prezintă un plan pe 10 ani pentru a garanta redresarea Ucrainei, cu o cale accelerată către aderarea la UE. Comisia Europeană a distribuit planurile capitalelor UE înaintea summitului liderilor de joi seara, unde a fost prezentat documentul, datat 22 ianuarie, potrivit a trei oficiali şi diplomaţi ai UE cărora li s-a acordat anonimatul pentru a discuta despre acest subiect sensibil, a informat sursa citată.

În timp ce Bruxelles şi Washington alocă sute de miliarde de dolari pentru finanţare pe termen lung şi promovează Ucraina ca viitor membru al UE şi destinaţie pentru investiţii, strategia depinde de un armistiţiu care rămâne dificil de realizat, ceea ce face ca planul de prosperitate să fie vulnerabil atâta timp cât luptele continuă, a relatat Politico.

Strategia de finanţare se întinde până în 2040, alături de un plan operaţional imediat de 100 de zile pentru a pune proiectul în aplicare, potrivit sursei citate. Însă planul de prosperitate va avea dificultăţi în a atrage investiţii externe dacă conflictul continuă, potrivit celui mai mare administrator de fonduri din lume, BlackRock, care oferă consultanţă pro bono pentru planul de reconstrucţie, a informat sursa menţionată.

În următorii 10 ani, UE, SUA şi organismele financiare internaţionale, inclusiv Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială, s-au angajat să cheltuiască 500 de miliarde de dolari din capitalul public şi privat, se arată în document.

Comisia intenţionează să cheltuiască încă 100 de miliarde de euro pentru Kiev prin sprijin bugetar şi garanţii de investiţii, ca parte a următorului buget pe şapte ani al blocului, începând din 2028, conform Politico - se preconizează că această finanţare va debloca investiţii în valoare de 207 miliarde de euro pentru Ucraina. Statele Unite s-au angajat să mobilizeze capital prin intermediul unui fond special de investiţii pentru reconstrucţie între SUA şi Ucraina, dar nu au precizat suma, a transmis sursa citată.

Deşi Trump a redus sprijinul militar şi umanitar acordat Ucrainei în timpul războiului, SUA s-au arătat dispuse să investească în această ţară după încheierea conflictului. Washingtonul a declarat în document că va investi în proiecte critice din domeniul mineralelor, infrastructurii, energiei şi tehnologiei în Ucraina, a precizat Politico.