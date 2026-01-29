Suedia şi Finlanda au cerut UE să interzică serviciile pentru toate petrolierele din „flota fantomă” a Rusiei

Suedia şi Finlanda au cerut Uniunii Europene să interzică total serviciile maritime pentru toate navele ce transportă produse energetice ruseşti, cu scopul de a neutraliza aşa-numita „flotă din umbră”, sau „flotă fantomă”, prin care Rusia exportă petrol ocolind sancţiunile care i-au fost impuse de ţările occidentale după invazia în Ucraina, a declarat joi ministrul de externe suedez, Maria Malmer Stenergard, conform EFE.

„Suedia şi Finlanda au propus trei măsuri pentru noul pachet de sancţiuni” europene împotriva Rusiei, a spus şefa diplomaţiei suedeze în faţa presei la o reuniune a miniştrilor europeni de externe, potrivit sursei citate.

Suedia şi Finlanda susţin că pachetul ar trebui „să impună o interdicţie totală asupra serviciilor maritime pentru toate navele ruseşti care transportă energie”, astfel încât „Rusia să fie lovită acolo unde o doare cel mai tare, adică la veniturile sale”, a relatat EFE.

Circa 600 de petroliere se află în prezent pe lista sancţiuni impuse Rusiei de către UE după invazia rusă în Ucraina, a informat sursa menţionată. Aşa-numită „flotă din umbră” a Rusiei este estimată la circa 1.400 de nave, unele dintre ele vechi şi în stare tehnică precară, a transmis EFE.