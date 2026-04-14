Superliga: Egal fără goluri în Giuleşti, Rapid - FC Argeş 0-0

Echipa FC Argeş a reuşit să încheie la egalitate luni, în deplasare, scor 0-0, cu formaţia bucureşteană Rapid, în etapa a patra din play-off-ul Superligii, potrivit news.ro.

A fost un altfel de start al meciului pentru Rapid. Doar cu copii sub 14 ani în tribune şi cu strănepoţii lui Mircea Lucescu dând lovitura de începere a partidei cu FC Argeş, giuleştenii au rămas datori în prima parte, jucând slab în faţa piteştenilor. Aioani a avut o intervenţie salutară la devierea lui Kramer în minutul 18, apoi Moruţan a şutat pe lângă poartă, de la distanţă, în minutul 22. Petrila a încercat şi el marea cu degetul în minutul 32, pentru ca, în partea secundă, Christensen să trimită pe lângă poartă, periculos, în minutul 63. Piteştenii au solicitat penalti, în minutul 70, la un henţ al lui Kramer, însă arbitrul Rareş Vidican nu a intervenit. A fost, în cele din urmă 0-0 şi Rapid e a treia în clasament, cu 32 de puncte, la patru lungimi de echipele de pe primele două locuri. FC Argeş e a cincea în play-off, cu 30 de puncte.

RAPID: Aioani - Onea, Paşcanu (D. Ciubotariu 80), Kramer, Borza - Grameni (Hazrollaj 80), Hromada (K. Keita 72), Moruţan (Christensen 60) - Al. Dobre (Talisson 60), D. Paraschiv, Petrila. ANTRENOR: Costel Gâlcă

FC ARGEŞ: Căbuz - Borţa, M. Tudose, Sadriu - Oancea (Garutti 65), Rober Sierra, I. Rădescu (Raţă 65), Micovschi (Tofan 8) - R. Moldoveanu (Y. Pîrvu 65), Bettaieb - Ricardo Matos (Luckassen-Brobbey 90). ANTRENOR: Bogdan Andone

Cartonaşe galbene: Hromada 41, Hazrollaj 84 / Borţa 22, M. Tudose 79

Arbitri: Rareş Vidican - Cristian Ilinca, Alexandru Vodă

Arbitri VAR: Adrian Cojocaru - Sebastian Eugen Gheorghe