Superliga: FCSB, remiză cu FC Hermannstadt, scor 3-3

Formaţia FCSB a remizat, duminică, în deplasare, scor 3-3, cu echipa FC Hermannstadt, în etapa a XVI-a a Superligii. Campioana a avut un gol anulat şi un jucător eliminat, potrivit news.ro.

Pentru FC Hermannstadt au marcat Chiţu (26) şi (55) şi Stancu (87), iar pentru FCSB au punctat Thiam (4), Miculescu (63) şi Politic (90+3).

În minutul 72, Bîrligea a marcat, dar golul său a fost anulat pe motiv de ofsaid.

FC Hermannstadt: Muţiu - Ciobotaru, Căpuşă, Karo, Bejan, Stancu - Oroian (Biceanu - 69), Ivanov, Albu (Gjorgjievski - 89) - Chiţu (Buş - 80), Neguţ (Jair - 79). Antrenor: Marius Măldărăşanu

FCSB: Zima - Graovac, Cercel (Stoian - 61), Ngezana, Radunovic - Tănase, Lixandru (Bîrligea - 46)- Miculescu (Politic - 85), Olaru, Cisotti - Thiam (Popescu - 69). Antrenor: Elias Charalambous

Cartonaşe galbene: Ivanov (17) / Bîrligea (79, 81), Graovac (90+4)

Cartonaş roşu: Bîrligea (81)

Meciul a fost arbitrat de Radu Petrescu.