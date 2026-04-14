Superliga: Universitatea Craiova a fost învinsă de Universitatea Cluj, scor 4-0

Echipa Universitatea Cluj a dispus luni seara, pe teren propriu, scor 4-0, de Universitatea Craiova, care a jucat în zece timp de 70 de minute, în ultimul meci al etapei a patra din play-off-ul Superligii, informează news.ro.

Echipa lui Bergodi s-a distanţat la trei puncte în clasament.

Clujenii au pus stăpânire pe joc încă din start, iar Iulian Cristea a reluat cu o lovitură de cap, peste poartă, în minutul 14. Un minut mai târziu, El Sawy a pătruns pe partea stângă, a centrat în careu, unde Oucasse Mendy a lăsat foarte bine pentru Stanojev care a deschis scorul. Craiova a răspuns prin ocazia lui Cicâldău care a ratat complet şutul, din poziţie foarte bună, în minutul 19, pentru ca un minut mai târziu oaspeţii să rămână în zece, după ce Etim a primit direct cartonaş roşu pentru un atac dur la Mikanovic. În minutul 45 Stanojev l-a servit perfect pe Jovo Lukic, care a plecat de la limita ofsaidului, a pătruns în careu şi a înscris cu o execuţie sigură pentru 2-0.

După pauză, Lukic a înscris al 18-lea său gol stagional,cu capul, din careu, şi gazdele aveau un avantaj de trei goluri. Gertmonas a scos cu piciorul şutul lui Samuel Teles, din minutul 78, apoi mingea a juns la Cicâldău, dar şutul acestuia a fost scos de un jucător al gazdelor. Şepcile roşii au închis tabela în minutul 87, pe contraatac, Nistor fiind autorul golului şi U Cluj - Universitatea Craiova s-a încheiat cu un neaşteptat 4-0.

Clujenii au bifat a patra victorie din patru meciuri în pay-off şi conduc în clasament, cu 39 de puncte. Pe locul secund este Craiova, care are 36 de puncte, iar pe poziţia a treia se află Rapid, cu 32 de puncte.

U CLUJ: Gertmonas - Mikanovic (Miguel Silva 73), I. Cristea, Coubiş, Chipciu - Drammeh (D. Codrea 81), Ov. Bic - Stanojev (Macalou 64), O. Mendy, El Sawy (A. Trică 72) - Lukic (Nistor 81). ANTRENOR Cristiano Bergodi

UNIVERSITATEA CRAIOVA: L. Popescu - Romanchuk, Ad. Rus, Screciu (Badelj 83) - Carlos Mora, Cicâldău (Al. Creţu 79), Samuel Teles, Fl. Ştefan (Baiaram 58) - D. Matei (Băsceanu 58), Al-Hamlawi (Nsimba 58), Etim. ANTRENOR Filipe Coelho

Cartonaşe galbene: A. Trică 85

Cartonaş roşu: Monday Etim (Universitatea Craiova) min. 20

Arbitri: Istvan Kovacs - Ferencz Tunyogi, Ioan Corb

Arbitri VAR: Iulian Dima - Bogdan Dumitrache