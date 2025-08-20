Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
SUUS: Portul Constanţa devine principala poartă de intrare a mărfurilor asiatice în Europa Centrală si de Est

I.S.
20 august, 13:14

SUUS: Portul Constanţa devine principala poartă de intrare a mărfurilor asiatice în Europa Centrală si de Est

Portul Constanţa, cel mai mare terminal maritim al României şi unul dintre cele mai importante din regiunea Mării Negre, a reprezentat peste 96% din traficul total de mărfuri manipulat de porturile maritime româneşti în 2024, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

Poziţia sa este consolidată suplimentar de investiţii paralele în infrastructură ce depăşesc 250 milioane EUR, incluzând extinderea zonelor de chei, terminalele RO-RO şi pentru mărfuri agabaritice, precum şi modernizarea accesului feroviar şi rutier. Importanţa portului a crescut şi mai mult după închiderea portului Odesa din Ucraina, care - ca cel mai mare terminal din bazinul Mării Negre - juca anterior un rol cheie de export şi import pentru Europa de Est înainte de război. În contextul geopolitic actual, Constanţa rămâne singurul port de la Marea Neagră ce menţine conexiuni maritime regulate cu China, principalul partener de import al Uniunii Europene - deşi, din păcate, aceste conexiuni sunt indirecte, necesitând transbordare în alte porturi. Numai în 2024, exporturile Chinei către UE au depăşit 500 miliarde EUR, dintre care bunuri în valoare de aproximativ 7,9 miliarde EUR au fost livrate în România, făcând din China unul dintre principalii parteneri de import ai ţării, alături de Germania şi Italia.

Această direcţie este de aşteptat să capete şi mai multă importanţă în anii următori. Politicile comerciale introduse de administraţia Trump au limitat accesul exportatorilor chinezi pe piaţa SUA, ceea ce creşte probabilitatea ca China să îşi orienteze atenţia către Europa - atât ca destinaţie de export, cât şi ca locaţie pentru noi operaţiuni de producţie şi asamblare. Europa Centrală şi de Est, cu forţa de muncă disponibilă, consumul în creştere şi infrastructura logistică în dezvoltare, reprezintă o zonă naturală de interes. Polonia, Cehia, Ungaria şi România sunt alese drept cele mai atractive pieţe din regiune pentru nearshoring de către companiile globale. În acest context, porţile maritime precum Constanţa capătă o valoare strategică, fiind puncte de intrare fiabile pentru lanţurile de aprovizionare din Asia.

Potrivit sursei, astăzi, portul serveşte un dublu scop, pe care la SUUS îl observăm clar în timp ce gestionăm lanţurile de aprovizionare ale clienţilor noştri prin acest terminal. Pe de o parte, funcţionează ca o poartă către comerţul global pentru piaţa internă românească - o ţară care, în ultimele două decenii, a devenit una dintre economiile cu cea mai rapidă creştere din UE, atrăgând investiţii străine semnificative, în special în sectoarele auto şi industrial. Companii precum Dacia, Ford, Continental şi Bosch şi-au extins considerabil operaţiunile de producţie, creând o bază industrială solidă şi lanţuri moderne de aprovizionare. În 2024, sectorul auto a reprezentat aproximativ 14% din totalul exporturilor României, devenind unul dintre pilonii principali ai economiei naţionale.

Dar nu numai atât - portul serveşte şi ca hub logistic pentru întreaga regiune CEE şi Balcani, cu acces tot mai eficient către ţări precum Cehia, Slovacia, Ungaria şi Serbia. Rolul portului a fost consolidat şi mai mult prin aderarea României la Spaţiul Schengen, care a facilitat şi accelerat circulaţia mărfurilor mai adânc în UE. Locaţia sa pe Dunăre permite, de asemenea, utilizarea eficientă a transportului pe căi navigabile interioare - deosebit de valoros pentru logistica industrială şi proiecte ce implică componente agabaritice. Avem o experienţă vastă în manipularea mărfurilor supradimensionate pentru sectorul industrial, pe care le transportăm atât pe piaţa locală, cât şi către Ungaria, printre altele.

Conform comunicatului, recunoscând acest potenţial în creştere al Constanţei, la SUUS am lansat un nou serviciu regulat de tip less-than-container-load (LCL) din Shanghai către Constanţa, oferind manipulare completă a mărfurilor din întreaga Chină continentală, cu livrare finală în România. Serviciul include plecări săptămânale din Shanghai, consolidare în porturile chineze, transport maritim către România, deconsolidare la Bucureşti şi distribuţie naţională. Un avantaj operaţional cheie este faptul că deţinem propriul nostru consol LCL în România, ceea ce ne permite să controlăm complet fluxurile de marfă într-un ecosistem logistic complet integrat.

Totuşi, serviciul nostru oferă mai mult decât transport de marfă - include şi servicii complete de vămuire, asigurate local de echipa noastră din România. Într-un mediu global modelat de schimbări geopolitice şi incertitudine comercială - unde tarifele, cotele şi procedurile pot determina profitabilitatea unei întregi operaţiuni - această abordare holistică este esenţială. Clienţii beneficiază nu doar de un transport fiabil din Shanghai, ci şi de suport vamal profesionist: vămuire, consultanţă privind tarifele, decontare TVA şi pregătirea completă a documentaţiei. Această parte a serviciului asigură fluiditatea şi eficienţa lanţurilor globale de aprovizionare.

Prin centralizarea acestor procese, eliminăm necesitatea mai multor subcontractori şi reducem riscul întârzierilor cauzate de procedurile vamale. Mai important, le permitem clienţilor noştri să se concentreze pe afacerea lor. În realitatea complexă de astăzi, aceasta devine un avantaj competitiv, generând economii concrete şi o fiabilitate sporită a livrărilor.

SUUS este prezentă în România de cinci ani, oferind suport logistic end-to-end clienţilor noştri pe piaţa locală. Prin extinderea ofertei LCL din China către Europa prin Constanţa, ne consolidăm prezenţa atât pe piaţa românească, cât şi în regiunea Europei de Sud-Est. Acest nou serviciu nu numai că ajută companiile să menţină continuitatea lanţurilor de aprovizionare, dar le permite să opereze într-un model mai flexibil şi mai rentabil. Pentru afacerile care caută predictibilitate şi suport operaţional local în faţa condiţiilor geopolitice şi economice în schimbare, el oferă o soluţie care le permite să răspundă eficient provocărilor emergente şi să îşi construiască un avantaj competitiv.

