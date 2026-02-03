De aproape două luni, Educaţia nu are un ministru în Guvern. Teoretic, există un interimar care este în acest caz chiar Prim-Ministrul. Însă nimeni nu îşi face iluzii. Există un interimar doar pentru a asigura interimatul, adică din motive pur formale. Educaţia este, de fapt, lăsată de izbelişte.

Înţeleg că de mai bine de o lună se caută înlocuitor pentru domnul David de la Cluj, fostul ministru. Omul a plecat cu coada între picioare, după ce şi-a atras ura, justificată, a dascălilor. A mărit normele (ceea ce a însemnat mai puţini bani la plata cu ora şi mai multă muncă), a tăiat pentru profesori universitari prima didactică - pe scurt a făcut praf tot ce a atins.

Acum se pare că nu mai doreşte să vină nimeni în locul lui David. Şi un orb observă de ce. Orice ministru al Educaţiei în acest Guvern, cu un aşa Parlament, poate să îşi lege o piatră de gât şi să se ducă pe malul Dâmboviţei. Singurul motiv pentru care le trebuie un ministru este să taie în continuare din bugetul Educaţiei. În "coaliţie” este zero sprijin pentru Educaţie.

Să ne înţelegem. În ciuda titlului, eu cred că trebuie daţi bani mai mulţi la Educaţie. De unde să îi luăm? Simplu. De la primari. Ani de zile aceşti baroni locali au pus palmieri, au angajat firme de deszăpezire cu toate că zăpadă nu prea a fost, au aruncat bani pe festivaluri cu manele ş.a.m.d.

Din păcate, Bolojan şi PNL sunt ostaticii PSD. Socialiştii au cam jumătate dintre toţi primarii din această ţară. Aşa că din bugetele primarilor nu trebuie să dispară nici un ban. Tot noi vom achita nota de plată a guvernării Ciolacu.

Aşa că vin acum cu o propunere constructivă. Tăiaţi de la Educaţie! În carne vie!

Nu glumesc. Iată cum se poate face asta. Coaliţia pretinde că are nevoie de bani. (Asta e adevărat). Şi pretinde că nu poate să îi ia de la primari. (Asta este o minciună). Să presupunem că aşa este. Atunci să tăiem de la Educaţie.

Se poate. De fapt, da. Hai să începem cu universităţile de carton. Şi cele private şi cele de stat. Toate primesc bani de la Buget. Spre exemplu, să mai reducem din "universităţile” cu cozoroc, cele din sistemul militar şi de "informaţii”, unde colcăie plagiatorii şi ultra-naţionaliştii. Vedeţi, domnule Bolojan, că se poate?

Aha... Nu vreţi asta? Să tăiem atunci de la "institute” şi "academii” cu spate politic. Ce se mai aude cu copilul de suflet al lui Ion Iliescu, aşa-zisul Institut al Revoluţiei? Dar cu Academia Oamenilor de Ştiinţă din România? Sau cu Institutul Levantului? Nu? Păi, de ce nu?...

Atunci haideţi direct la minister. Este acolo un anume Gigel Paraschiv. Omul este de prin 2012 secretar de stat pentru învăţământul superior. Lucrez în învăţământul superior şi pot să spun că nu am auzit de nimic bun, în această perioadă, venind de la secretariatul de stat păstorit de domnul Gigel. Domnul Gigel merită o pauză, în fond este acolo de pe vremea plagiatorului Ponta. Dar ce să vezi? Domnul Gigel este înscris în PNL, dar are şi susţinerea PSD. Un om indispensabil.

Mai este o doamnă acolo, secretar de stat pentru "pre-universitar”, o cheamă Irina Danielescu. De ce le-a trebuit şi doamna Irina, nu am idee, pentru că ministerul mai are un secretar de stat, tot pentru "pre-universitar”, îi zice Sorin Ion. Ajungem şi la dânsul, acum admirăm CV-ul doamnei Irina. Am căutat cel mai mic semn că are de-a face cu Educaţia. Doamna Irina a făcut avocatură, are şi "cabinet individual”. S-a calificat ca PSD-istă la domnul Băluţă în consiliul local al sectorului 4.

Cum domnul Bolojan nu se atinge de PSD, să mai facem o încercare la minister. Domnul Sorin, mai sus-numit, a fost şi inspector şcolar în Dâmboviţa. Un început. Are şi "cunoştinţe programare Turbo Pascal nivel minimal”, deci este şi el indispensabil.

Mai este acolo un secretar de stat, un anume Kallos Zoltan. Înţeleg că este de la UDMR. Nu am mai văzut CV ca al domnului Zoltan. Partea cu studii, realizări, publicaţii, diplome - lucruri din acestea valabile pentru noi, ceilalţi - este deosebit de subţire. Ce este, la Educaţie şi Formare, "Utilizare Ael - Siveco România S.A.”. Siveco e cu noi! Are permis auto categoria B. Sunt lămurit. În rest, este o poveste lungă despre capacităţile domnului Zoltan. "Abilităţi de time-management... Capacitate de multitasking... Adaptabilitate socială”. M-am oprit când am citit că are "spirit de echipă”. Înţelegeţi că nu se lasă o echipă, aşa, descompletată?

Ar mai fi de unde să tăiem de la Educaţie. Chiar mult. Spre exemplu, să renunţăm la finanţarea pe cap de student. Aş fi fericit să ne taie 10 la sută în facultăţi, dar să ne scutească de 70 la sută dintre studenţi. Nu de alta, dar acesta este, aproximativ, procentul celor care se înscriu şi nu termină studiile. De ce îi mai finanţăm?

Ceva îmi spune însă că domnul Bolojan şi prietenii din PSDNL nu vor fi de acord. Reducerea serioasă a numărului de studenţi presupune introducerea examenelor de admitere în facultăţi. Dar asta ar însemna să revenim la normalitate - şi cine vrea să mai fie normal în ziua de azi?