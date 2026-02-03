Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Tăiaţi de la Educaţie!

Cătălin Avramescu
Ziarul BURSA #Editorial / 3 februarie

Cătălin Avramescu

De aproape două luni, Educaţia nu are un ministru în Guvern. Teoretic, există un interimar care este în acest caz chiar Prim-Ministrul. Însă nimeni nu îşi face iluzii. Există un interimar doar pentru a asigura interimatul, adică din motive pur formale. Educaţia este, de fapt, lăsată de izbelişte.

Înţeleg că de mai bine de o lună se caută înlocuitor pentru domnul David de la Cluj, fostul ministru. Omul a plecat cu coada între picioare, după ce şi-a atras ura, justificată, a dascălilor. A mărit normele (ceea ce a însemnat mai puţini bani la plata cu ora şi mai multă muncă), a tăiat pentru profesori universitari prima didactică - pe scurt a făcut praf tot ce a atins.

Acum se pare că nu mai doreşte să vină nimeni în locul lui David. Şi un orb observă de ce. Orice ministru al Educaţiei în acest Guvern, cu un aşa Parlament, poate să îşi lege o piatră de gât şi să se ducă pe malul Dâmboviţei. Singurul motiv pentru care le trebuie un ministru este să taie în continuare din bugetul Educaţiei. În "coaliţie” este zero sprijin pentru Educaţie.

Să ne înţelegem. În ciuda titlului, eu cred că trebuie daţi bani mai mulţi la Educaţie. De unde să îi luăm? Simplu. De la primari. Ani de zile aceşti baroni locali au pus palmieri, au angajat firme de deszăpezire cu toate că zăpadă nu prea a fost, au aruncat bani pe festivaluri cu manele ş.a.m.d.

Din păcate, Bolojan şi PNL sunt ostaticii PSD. Socialiştii au cam jumătate dintre toţi primarii din această ţară. Aşa că din bugetele primarilor nu trebuie să dispară nici un ban. Tot noi vom achita nota de plată a guvernării Ciolacu.

Aşa că vin acum cu o propunere constructivă. Tăiaţi de la Educaţie! În carne vie!

Nu glumesc. Iată cum se poate face asta. Coaliţia pretinde că are nevoie de bani. (Asta e adevărat). Şi pretinde că nu poate să îi ia de la primari. (Asta este o minciună). Să presupunem că aşa este. Atunci să tăiem de la Educaţie.

Se poate. De fapt, da. Hai să începem cu universităţile de carton. Şi cele private şi cele de stat. Toate primesc bani de la Buget. Spre exemplu, să mai reducem din "universităţile” cu cozoroc, cele din sistemul militar şi de "informaţii”, unde colcăie plagiatorii şi ultra-naţionaliştii. Vedeţi, domnule Bolojan, că se poate?

Aha... Nu vreţi asta? Să tăiem atunci de la "institute” şi "academii” cu spate politic. Ce se mai aude cu copilul de suflet al lui Ion Iliescu, aşa-zisul Institut al Revoluţiei? Dar cu Academia Oamenilor de Ştiinţă din România? Sau cu Institutul Levantului? Nu? Păi, de ce nu?...

Atunci haideţi direct la minister. Este acolo un anume Gigel Paraschiv. Omul este de prin 2012 secretar de stat pentru învăţământul superior. Lucrez în învăţământul superior şi pot să spun că nu am auzit de nimic bun, în această perioadă, venind de la secretariatul de stat păstorit de domnul Gigel. Domnul Gigel merită o pauză, în fond este acolo de pe vremea plagiatorului Ponta. Dar ce să vezi? Domnul Gigel este înscris în PNL, dar are şi susţinerea PSD. Un om indispensabil.

Mai este o doamnă acolo, secretar de stat pentru "pre-universitar”, o cheamă Irina Danielescu. De ce le-a trebuit şi doamna Irina, nu am idee, pentru că ministerul mai are un secretar de stat, tot pentru "pre-universitar”, îi zice Sorin Ion. Ajungem şi la dânsul, acum admirăm CV-ul doamnei Irina. Am căutat cel mai mic semn că are de-a face cu Educaţia. Doamna Irina a făcut avocatură, are şi "cabinet individual”. S-a calificat ca PSD-istă la domnul Băluţă în consiliul local al sectorului 4.

Cum domnul Bolojan nu se atinge de PSD, să mai facem o încercare la minister. Domnul Sorin, mai sus-numit, a fost şi inspector şcolar în Dâmboviţa. Un început. Are şi "cunoştinţe programare Turbo Pascal nivel minimal”, deci este şi el indispensabil.

Mai este acolo un secretar de stat, un anume Kallos Zoltan. Înţeleg că este de la UDMR. Nu am mai văzut CV ca al domnului Zoltan. Partea cu studii, realizări, publicaţii, diplome - lucruri din acestea valabile pentru noi, ceilalţi - este deosebit de subţire. Ce este, la Educaţie şi Formare, "Utilizare Ael - Siveco România S.A.”. Siveco e cu noi! Are permis auto categoria B. Sunt lămurit. În rest, este o poveste lungă despre capacităţile domnului Zoltan. "Abilităţi de time-management... Capacitate de multitasking... Adaptabilitate socială”. M-am oprit când am citit că are "spirit de echipă”. Înţelegeţi că nu se lasă o echipă, aşa, descompletată?

Ar mai fi de unde să tăiem de la Educaţie. Chiar mult. Spre exemplu, să renunţăm la finanţarea pe cap de student. Aş fi fericit să ne taie 10 la sută în facultăţi, dar să ne scutească de 70 la sută dintre studenţi. Nu de alta, dar acesta este, aproximativ, procentul celor care se înscriu şi nu termină studiile. De ce îi mai finanţăm?

Ceva îmi spune însă că domnul Bolojan şi prietenii din PSDNL nu vor fi de acord. Reducerea serioasă a numărului de studenţi presupune introducerea examenelor de admitere în facultăţi. Dar asta ar însemna să revenim la normalitate - şi cine vrea să mai fie normal în ziua de azi?

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Editorial

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

03 februarie

Citeşte Ziarul BURSA din 03 februarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

03 februarie
Ediţia din 03.02.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

02 Feb. 2026
Euro (EUR)Euro5.0959
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2958
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5372
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8854
Gram de aur (XAU)Gram de aur644.9082

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
ccib.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
disb.ro
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb