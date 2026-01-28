Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Tanczos Barna: "Identificăm soluţii pentru finanţarea dezvoltării Bucureştiului"

O.S.
Politică / 28 ianuarie, 19:53

Sursa foto: Facebook/Tanczos Barna

Sursa foto: Facebook/Tanczos Barna

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat miercuri, după o întâlnire cu primarul Capitalei şi cu primarii de sector, că se caută soluţii pentru ca Bucureştiul să primească fondurile necesare dezvoltării, conform Agerpres.

Discuţiile vor continua săptămâna viitoare cu reprezentanţii Ministerului Finanţelor, pe baza propunerilor primite de la PMB şi cele şase sectoare, potrivit Agerpres.

"Căutăm soluţii astfel încât Bucureştiul să beneficieze de finanţarea necesară dezvoltării, asigurând totodată un buget naţional echilibrat prin continuarea consolidării fiscal-bugetare. Astăzi am realizat un tablou de bord privind situaţia Capitalei şi am stabilit ca discuţiile în acest format să continue săptămâna viitoare, împreună cu reprezentanţii Ministerului Finanţelor, pe baza propunerilor concrete primite de la PMB şi cele şase sectoare. De asemenea, grupul de lucru al coaliţiei de guvernare va continua consultările pentru pregătirea bugetului pe 2026, iar deciziile privind repartizarea impozitelor şi echilibrarea bugetelor locale vor fi luate după finalizarea analizelor şi un dialog cu structurile asociative ale autorităţilor publice locale”, a transmis Tanczos Barna, subliniază Agerpres.

Discuţiile s-au desfăşurat în cadrul grupului de lucru dedicat stabilirii sistemului de defalcare şi echilibrare a impozitului pe venit şi a TVA-ului alocat autorităţilor administraţiei publice locale. Consultările au ca scop pregătirea bugetului pentru 2026, a relatat Agerpres.

La şedinţa de la sediul Guvernului au participat primarul general, Ciprian Ciucu, primari, viceprimari şi reprezentanţi ai celor şase sectoare ale Capitalei, precum şi oficiali ai Ministerului Finanţelor, arată Agerpres.

"Scopul reuniunii a fost să realizeze o sinteză a situaţiilor financiare ale Primăriei Generale şi ale sectoarelor, să prezinte punctele de vedere privind necesarul de finanţare şi să discute modul de repartizare a veniturilor din impozitul pe venit şi mecanismele de echilibrare din TVA”, conform Agerpres.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 28.01.2026, 21:17)

    Habar nu aveti cate noade inghitim noi romanii cand vedem tradatori unguri de neam si tara in guvern facand pe desteptii si dovedindu-si pe fata nemernicia:

    - deputații Zoltán Zakariás și József Kulcsár-Terza vor înainta din nou statutul de autonomie a Ţinutului Secuiesc Parlamentului României in 30 ian 2026. 

    Proiectul de statut al autonomiei Ţinutului Secuiesc, statutul autonomiei culturale a comunităţii naţionale maghiare, precum şi legea-cadru privind autonomia culturală a comunităţilor naţionale au fost depuse anterior în Camera Deputaţilor, în data de 20 decembrie 2023, de către Zoltán Zakariás, preşedintele Alianței Maghiare din Transilvania, şi Kulcsár-Terza József, preşedintele executiv al Partidului Civic Maghiar (PCM), ambii aleşi pe listele UDMR. 

    Nici nu stii cat regretam ca ungurul tau cu toporul nu a reusit...

    Poate data viitoare, noi ne rugam. 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

