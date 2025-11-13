Ţara noastră va cumpăra blindate Lynx de la Rheinmetall

Ţara noastră va achiziţiona vehicule blindate de luptă Lynx de la compania germană Rheinmetall, iar o parte din producţie va fi realizată local, potrivit Euronews România.

Acordul a fost convenit în urma vizitei în România a directorului executiv al Rheinmetall, Armin Papperger, care s-a întâlnit cu Ilie Bolojan la Guvern. Discuţiile au avut loc în prezenţa ministrului Economiei, Radu Miruţă, şi a ministrului Apărării, Ionuţ Moşteanu.

În total, ar urma să fie achiziţionate 328 de vehicule blindate, livrate în două tranşe: o primă serie de 246 de unităţi, urmată de 82 de vehicule destinate forţelor speciale.

Contractul, estimat la circa 3 miliarde de euro, prevede ca peste o treime dintre blindate să fie fabricate în România. În prezent, se caută o locaţie adecvată pentru deschiderea unei unităţi de producţie, fiind vizate zone din vestul ţării.

Vehiculul de luptă Lynx KF41 este considerat unul dintre cele mai moderne blindate din lume, dotat cu tun automat de 30 mm, mitralieră şi capacitate de transport pentru opt militari.

Acesta este cel mai mare contract de achiziţii militare semnat de România în ultimii ani, în contextul extinderii cooperării cu industria de apărare germană şi al accentuării nevoilor de securitate din regiune.