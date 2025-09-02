Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Târgul de Turism al României - Asiguraţi-vă standul la TTR II 2025 şi construiţi parteneriate de top

Târgul de Turism al României - Asiguraţi-vă standul la TTR II 2025 şi construiţi parteneriate de top

ROMEXPO reaminteşte companiilor din industria turismului că perioada de înscriere a expozanţilor pentru ediţia de toamnă a Târgului de Turism al României (TTR II 2025) este în plină desfăşurare. Evenimentul se va desfăşura între 20 şi 23 noiembrie la Centrul Expoziţional ROMEXPO şi reprezintă o oportunitate deosebită pentru firmele interesate să îşi consolideze poziţia în piaţă şi să dezvolte noi parteneriate strategice.

Cu participarea deja confirmată a numeroşi expozanţi - agenţii de turism cu tradiţie şi o prezenţă importantă la ediţiile anterioare, precum Der Tour şi Karpaten, touroperatori de renume, organizaţii naţionale şi internaţionale de promovare turistică, printre care menţionăm prezenţa fidelă a Bulgariei, hoteluri apreciate, companii de transport consacrate şi furnizori inovatori de soluţii digitale - TTR II 2025 transformă ROMEXPO într-o platformă internaţională de referinţă pentru industriei.

Evenimentul găzduieşte şi o Scenă de Networking, destinată dialogului < B >B2B, unde timp de patru zile vor avea loc conferinţe tematice, workshop-uri aplicate, prezentări inspiraţionale şi sesiuni de training susţinute de experţi în turism, marketing şi tehnologie. Acest spaţiu dedicat interacţiunii profesionale oferă oportunităţi reale de schimb de expertiză, dezvoltare a relaţiilor de afaceri şi consolidare a poziţiei de lider în industrie.

TTR II 2025 depăşeşte simpla definiţie a unui târg - reprezintă întâlnirea celor pasionaţi de călătorii, ofertele greu de refuzat şi visurile transpuse în planuri concrete. Participarea ca expozanţi le oferă companiilor şansa de a prezenta cele mai atractive destinaţii şi cele mai competitive preţuri, într-un mediu dedicat inspiraţiei şi deciziilor inteligente de vacanţă.” - Oana Netbai, Director Comercial ROMEXPO.

Participarea activă la TTR II 2025 asigură firmelor vizibilitate strategică prin includerea în campanii media naţionale şi internaţionale, expunere directă în faţa audienţei de specialitate şi o poziţionare privilegiată în cadrul celui mai amplu eveniment expoziţional dedicat turismului din România.

De ce să participi la TTR II 2025?

Acces direct la un public de peste 20.000 de vizitatori interesaţi de vacanţe şi experienţe turistice

Vizibilitate strategică într-un eveniment de top, cu acoperire media şi digitală extinsă

Oportunităţi de networking, lead-uri şi parteneriate cu specialişti importanţi din industrie

Poziţionare ca brand activ şi inovator într-o piaţă competitivă

Prezenţă într-un eveniment premium organizat de ROMEXPO, lider în expoziţii de business din România

Având în vedere interesul ridicat şi spaţiile expoziţionale limitate, încurajăm companiile să îşi asigure cât mai curând prezenţa în cadrul târgului. Pentru detalii suplimentare şi rezervări, vă invităm să contactaţi echipa ROMEXPO la adresa romexpo@romexpo.ro.

Vă invităm să vă alăturaţi TTR II 2025 şi să valorificaţi potenţialul unei reţele profesionale de top, menite să transforme contacte în parteneriate de succes.

