Ţările UE au aprobat interzicerea importurilor de gaze ruseşti

Ţările Uniunii Europene au dat aprobarea finală planului blocului comunitar de a interzice importurile de gaze ruseşti până la sfârşitul anului 2027, permiţând acestuia să fie adoptat ca lege, potrivit Reuters. Proiectul face obligatorie din punct de vedere juridic promisiunea UE de a rupe legăturile cu fostul său furnizor principal de gaze, la aproape patru ani după invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia din 2022, a relatat sursa citată.

Conform sursei amintite, miniştrii din ţările UE au aprobat legea la o reuniune de luni la Bruxelles, deşi Slovacia şi Ungaria au votat împotrivă - Ungaria a declarat că va sesiza Curtea Europeană de Justiţie în acest caz.

Interdicţia a fost concepută pentru a fi aprobată de o majoritate consolidată a ţărilor, permiţând astfel depăşirea opoziţiei Ungariei şi Slovaciei, care rămân în mare măsură dependente de importurile de energie rusească şi doresc să menţină legături strânse cu Moscova, a informat Reuters.

Conform acordului, a amintit sursa menţionată, UE va opri importurile de gaze naturale lichefiate din Rusia până la sfârşitul anului 2026 şi importurile de gaze prin conducte până la 30 septembrie 2027.