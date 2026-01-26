Ţările UE au aprobat interzicerea importurilor de gaze ruseşti

Ţările Uniunii Europene au dat aprobarea finală planului blocului comunitar de a interzice importurile de gaze ruseşti până la sfârşitul anului 2027, permiţând acestuia să fie adoptat ca lege, potrivit Reuters. Proiectul face obligatorie din punct de vedere juridic promisiunea UE de a rupe legăturile cu fostul său furnizor principal de gaze, la aproape patru ani după invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia din 2022, a relatat sursa citată.
Conform sursei amintite, miniştrii din ţările UE au aprobat legea la o reuniune de luni la Bruxelles, deşi Slovacia şi Ungaria au votat împotrivă - Ungaria a declarat că va sesiza Curtea Europeană de Justiţie în acest caz.
Interdicţia a fost concepută pentru a fi aprobată de o majoritate consolidată a ţărilor, permiţând astfel depăşirea opoziţiei Ungariei şi Slovaciei, care rămân în mare măsură dependente de importurile de energie rusească şi doresc să menţină legături strânse cu Moscova, a informat Reuters.
Conform acordului, a amintit sursa menţionată, UE va opri importurile de gaze naturale lichefiate din Rusia până la sfârşitul anului 2026 şi importurile de gaze prin conducte până la 30 septembrie 2027.
Opinia Cititorului ( 3 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 26.01.2026, 15:22)
Ca sa le importe la supra-pret din Turcia si Azerbaidjan. Deviza contemporana a UE: Proud to be stupid!
1.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
(mesaj trimis de anonim în data de 26.01.2026, 15:23)
Tot molecule Rusesti vrom cumpara, doar ca de la tarile intermediare mentionate mai sus. Make Europe feudal again.
1.2. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
(mesaj trimis de anonim în data de 26.01.2026, 15:36)
E suferință grea la cizmele sovietice.