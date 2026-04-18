TAROM anunţă că are asigurate stocuri de kerosen

S.B.
Companii / 18 aprilie, 10:12

TAROM anunţă că are asigurate stocuri de kerosen, iar activitatea operaţională nu va fi afectată, nefiind prevăzute anulări de zboruri pe motivul penuriei de carburant, informează news.ro.

În plus, în contextul discuţiilor despre reforma companiilor statului, TAROM menţionează că deciziile care se aşteaptă de la Guvern ţin de forma în care se va desfăşura activitatea, nu de fondul acesteia, TAROM respingând informaţiile că s-ar putea închide.

TAROM face, vineri, precizări cu privire la criza de kerosen, care ar urma să ducă la anulări de zboruri în maxim 90 de zile.

”Anunţul Consiliului Internaţional al Aeroporturilor (ACI) Europa de la debutul lunii aprilie şi cel din această săptămână al Agenţiei Internaţionale pentru Energie (AIE) punctează o problemă reală a industriei de transport aerian, la nivel de continent. În România nu avem o criză de aprovizionare cu kerosen, impactul resimţit la nivel de industrie provine din volatilitatea preţului ţiţeiului pe termen mediu şi lung”, a transmis compania, într-un comunicat de presă.

TAROM precizează că scenariile luate în calcul nu prevăd anulări de zboruri peste următoarele 90 de zile pe motivul penuriei de carburant.

”Compania Naţională de Transport Aerian are asigurate cantităţile necesare de kerosen, reconfirmate cu furnizorii săi şi va continua să ofere zboruri sigure, coordonate profesionist, în regim normal”, a mai transmis TAROM.

Compania face precizări şi cu privire la anunţul oficialilor guvernamentali referitor la eficientizarea activităţii unor companii de stat, resingând ideea că TAROM ar urma să se închidă.

”Aceste informaţii sunt false şi generatoare de acţiuni ce prejudiciază comercial compania, dacă ţinem cont de simplu fapt că sute de bilete B2B şi contracte pentru curse charter ce urmau a fi achiziţionate de parteneri au fost puse în stand by în mai puţin de 24h de la apariţiile de presă, până la finalul lunii aprilie”, a transmis TAROM.

Compania precizează că este menţionată în raportul CNR9 făcut public joi care indică faptul ca statul român îşi propune să se implice în analizarea direcţiei strategice de activitate a Companiei Naţionale de Transport Aerian, fără a interfera cu activităţile operaţionale curente.

”Activitatea TAROM continuă în regim normal, variantele comunicate pe 16 aprilie presei, aflate în evaluare, pot conduce la linii directoare şi decizii viitoare asupra FORMEI pe care strategia companiei o va avea, nu la decizii proxime asupra FONDULUI, respectiv nu asupra operaţiunilor zilnice ale TAROM”, arată compania.

Reprezentanţii acesteia precizează că accentul se pune pe discuţii şi negocierea cu CE cu privire la prelungirea termenului de finalizare a Planului de restructurare după data de 30 dec. 2026.

”Acest demers apare în contextul activităţii TAROM afectate de conflictul fără precedent din Orientul Mijlociu care a condus fie la anularea zborurilor, fie la diminuarea drastică de pasageri spre destinaţiile afectate de război, timp în care compania nu are voie să îşi schimbe rutele de zbor listate în Planul de restructurare depus în 2022”, mai arată reprezentanţii TAROM.

Curs valutar BNR

17 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0987
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3229
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5267
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8502
Gram de aur (XAU)Gram de aur666.0444

