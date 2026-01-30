Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
TAROM Tehnic a devenit companie aprobată european pentru prestarea serviciilor tehnice de reparaţii şi întreţinere

Miscellanea / 30 ianuarie, 15:14

Sursa foto: Unsplash

Sursa foto: Unsplash

TAROM Tehnic SRL îşi începe oficial activitatea, odată cu obţinerea certificării EASA Part-145 şi Part 147, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Certificarea Part 145 atestă că o organizaţie de întreţinere a aeronavelor (MRO) respectă standarde stricte de siguranţă, calitate şi proceduri pentru reparaţia, revizia şi întreţinerea componentelor şi aeronavelor comerciale, a relatat comunicatul.

Conform sursei citate, în plus, certificarea EASA Part 147 ce reprezintă standardul european pentru organizaţiile de instruire în întreţinerea aeronavelor, garantează că acestea sunt autorizate să pregătească personalul tehnic conform reglementărilor. Certificarea asigură calitatea cursurilor de bază şi de tip, esenţiale pentru obţinerea licenţei de mecanic de aviaţie (AML).

Noua companie aprobată european este printre puţinele din România care pot oferi servicii de mentenanţă de bază şi de linie pentru operatorii aerieni care îşi desfăşoară activitatea pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă din Bucureşti. TAROM Tehnic dispune de competenţe tehnice pentru aeronave Boeing, Airbus şi ATR, precum şi pentru componentele acestora, potrivit sursei citate.

Totodată, TAROM Tehnic deţine singurul hangar de întreţinere şi reparaţii situat în cel mai mare hub de transport aerian din România, ceea ce îi conferă un rol strategic în ecosistemul aviaţiei civile naţionale, a informat comunicatul.

Compania este deţinută integral de compania naţională de transporturi aeriene TAROM şi va continua tradiţia şi expertiza echipelor tehnice ale fostei Direcţii Tehnice TAROM. Transformarea într-o entitate distinctă răspunde nevoii de modernizare şi eficientizare a operaţiunilor, precum şi cererii din partea unei pieţe mai largi de clienţi, care include companii aeriene naţionale şi internaţionale şi operatori de transport cargo, a concluzionat sursa amintită.

