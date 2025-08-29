Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
TechAngels: Obligaţia conversiei împrumuturilor în capital social riscă să blocheze finanţarea startup-urilor româneşti şi să alunge investiţiile

I.S.
Comunicate de presă / 29 august, 13:09

TechAngels: Obligaţia conversiei împrumuturilor în capital social riscă să blocheze finanţarea startup-urilor româneşti şi să alunge investiţiile

Asociaţia TechAngels, cea mai experimentată şi extinsă organizaţie a investitorilor privaţi în startup-uri tehnologice din România, îşi exprimă profunda îngrijorare faţă de măsura propusă în Pachetul 2 de reforme, care introduce obligativitatea capitalizării împrumuturilor acordate de acţionari/asociaţi către companiile aflate sub pragul de „jumătate din capitalul social”, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

Înţelegem că Guvernul are de luat măsuri dificile pentru a redresa economia, a combate fraudele şi a colecta mai corect taxele şi apreciem faptul că a lansat consultări cu mediul de afaceri, singura modalitate prin care pot fi găsite soluţii echilibrate. În acest spirit constructiv, subliniem însă că există un specific al startup-urilor tehnologice, pentru care prevederea de mai jos generează consecinţe grave:

„Dacă [...] societatea [...] înregistrează şi datorii faţă de acţionari/asociaţi rezultate din împrumuturi sau alte finanţări acordate de aceştia, [...] la expirarea termenului procedează la majorarea capitalului social prin conversia acestor creanţe.” (Art. 153²⁴ alin. (41) din proiectul aflat în consultare)

Această prevedere vizează direct modul specific în care sunt finanţate startup-urile. În primii ani de viaţă, startup-urile operează aproape întotdeauna cu pierderi şi capitaluri proprii negative. Pentru a continua să crească, ele primesc finanţări succesive de la fondatori şi investitori sub formă de împrumuturi convertibile, un instrument esenţial, folosit peste tot în lume pentru flexibilitatea lui.

Prin noua regulă, aceste împrumuturi ar fi transformate automat în acţiuni, chiar dacă nici compania, nici investitorii nu doresc asta la acel moment. Consecinţele sunt serioase: se blochează folosirea împrumuturilor convertibile, se forţează modificări în structura acţionariatului, se creează situaţii de diluţie nedorită pentru alţi acţionari şi se elimină libertatea de decizie a celor care au finanţat compania.

"Chiar şi cei mai mari giganţi tech ai lumii au fost cândva startupuri finanţate prin împrumuturi convertibile; dacă vrem campioni globali din România, trebuie să păstrăm acest instrument simplu, predictibil şi funcţional”, arată Matei Dumitrescu, vicepreşedinte şi Membru al Boad-ului TechAngels.

Potrivit sursei, aceasta nu este doar o chestiune de formă juridică: efectul practic este că se taie exact mecanismul care permite startup-urilor să supravieţuiască până la momentul profitabilităţii sau scalării globale. În loc să susţină inovaţia şi investiţiile, prevederea descurajează capitalul privat şi îi împinge pe antreprenori să-şi mute companiile în alte jurisdicţii mai favorabile.

„Noi, investitorii business angels, am contribuit în ultimii 13 ani la lansarea şi dezvoltarea a câteva sute de companii româneşti de tehnologie. Acestea plătesc taxe şi creează locuri de muncă, chiar şi în perioadele în care nu au înregistrat profit. Măsura propusă va bloca exact mecanismele prin care startup-urile reuşesc să atragă finanţare şi să devină campioni globali”, a declarat Marius Istrate, Chairman of the Board, TechAngels România.

Subliniem că niciun alt stat membru UE nu impune conversia forţată a împrumuturilor în capital social. Directiva UE 2017/1132 lasă decizia în mâinile acţionarilor, asigurând transparenţă şi responsabilitate, nu constrângere. România riscă să devină o excepţie negativă, pierzând investiţii în faţa ţărilor care cultivă un cadru legislativ predictibil şi favorabil inovaţiei.

Recunoaştem că Guvernul a făcut deja paşi în direcţia corectă, precum renunţarea la impozitul pe cifra de afaceri (IMCA) şi preluarea unor propuneri venite din mediul de afaceri. Totuşi, corectarea urgentă a măsurii privind capitalizarea obligatorie este esenţială pentru a nu bloca finanţarea startup-urilor inovatoare şi a nu sabota potenţialul de creştere al României.

"România nu îşi poate permite să exporte inovaţia şi companiile cu potenţial global către alte ţări doar pentru că acestea oferă un mediu legislativ mai predictibil. Dacă ne dorim ca valoarea adăugată şi locurile de muncă bine plătite să rămână aici, trebuie să construim un cadru fiscal şi juridic care să încurajeze, nu să alunge, investiţiile private”, a concluzionat Marius Istrate.

TechAngels România îşi reafirmă disponibilitatea de a contribui cu argumente şi de a prezenta contextul special al industriei şi startup-urilor tech, precum şi angajamentul de a contribui la dezvoltarea unui ecosistem de inovare competitiv, care să pună România pe harta globală a tehnologiei.

Opinia Cititorului ( 2 )

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 29.08.2025, 13:22)

    ba e f buna ideea, pt ca dc un asociat minoritar a dat un imprumut firmei, si alt asociat a dat alt imprumut firmei, si vremurile sunt grele, se decide lichidarea, acele imprumuturi vor schimba structura partilor sociale nu?

    altfel unul din asociati va fi pagubit.  

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 29.08.2025, 13:36)

      (Am patit-o)

