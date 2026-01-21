Tendinţe IT&C 2026: cloud local, AI sigur şi importanţa prevenţiei

În 2026, tehnologia reprezintă un motor de creştere pentru companii, însă aduce şi provocări dintre cele mai complexe. Cel mai recent raport al World Economic Forum intitulat Global Cybersecurity Outlook 2026 arată că riscul cibernetic este alimentat simultan de accelerarea AI, fragmentarea geopolitică şi complexitatea lanţurilor de aprovizionare, se arată într-un comunicat remis redacţiei. Astfel, într-un context din ce în ce mai complex, companiile au nevoie de claritate, soluţii eficiente şi securitate superioară.

„În 2026, cloud-ul şi securitatea au devenit elemente vitale, ele nu pot rămâne subiecte tehnice rezervate exclusiv echipelor IT, ci trebuie să se afle pe agenda oricărui manager de companie. Nu mai putem vorbi despre transformare digitală, AI sau eficienţă operaţională fără să includem în discuţie rezilienţa cibernetică, protejarea datelor şi asigurarea continuităţii businessului”, spune Elena Radu, Director Operaţional Medialine România, companie internaţională specializată în soluţii IT complete pentru companii medii şi mari.

Printre tendinţele care vor defini sectorul IT&C şi impactul său asupra companiilor în 2026 se numără:

1. AI accelerează riscul cibernetic şi creşte nevoia de cloud şi managed services

Liderii de business văd AI ca tehnologia cu cel mai mare impact asupra securităţii cibernetice în următorii ani, conform World Economic Forum, dar multe organizaţii nu au încă procese clare pentru a evalua securitatea tool-urilor de AI înainte de implementare. În acest context, frauda cibernetică şi scurgerile de date se amplifică, iar fiecare angajat trebuie să înţeleagă ce date expune atunci când foloseşte AI în activitatea curentă.

„Angajaţii din tot mai multe companii folosesc deja în mod uzual instrumente de AI publice, pentru a fi mai eficienţi. Problema este că, de multe ori, date confidenţiale, precum contracte, rapoarte financiare, documentaţie internă, baze de date, ajung în afara perimetrului controlat de companie. De aici pornesc discuţiile noastre despre cloud privat, AI enterprise şi prevenţie”, explică Elena Radu.

Pentru a răspunde acestor nevoi, Medialine propune un portofoliu integrat de cloud privat local pentru găzduirea şi protejarea datelor, managed services pentru administrarea, monitorizarea şi actualizarea continuă a infrastructurii, soluţii de AI sau servicii de securitate, monitorizare, detecţie şi răspuns la incidente, aliniate cu cerinţele NIS2.

2. Prevenţia devine cheia rezilienţei cibernetice

Întrebarea contextului prezent nu mai este „dacă” va avea loc un atac, ci „când”, astfel că prevenţia capătă un rol central. Companiile sunt nevoite să treacă de la un comportament reactiv la unul preventiv, în care planurile de continuitate şi recuperare sunt la fel de importante ca măsurile clasice de protecţie. Un backup obişnuit nu mai este suficient: dacă acesta este criptat sau compromis, recuperarea devine dificilă sau imposibilă. Aici intervin soluţiile de tip Cyber Vault, adică copii izolate şi imuabile ale datelor critice, proiectate să rămână neafectate chiar şi în cazul unui atac major asupra infrastructurii principale.

„Ne aflăm într-un punct în care prevenţia înseamnă mai mult decât un antivirus bun sau un backup clasic. Prevenţia înseamnă să accepţi că un incident serios se va întâmpla la un moment dat şi să te asiguri că poţi reveni rapid la o versiune curată a datelor tale. De aici nevoia unei soluţii de tip Cyber Vault, care oferă companiilor un nou nivel de siguranţă: un mediu separat, imuabil şi verificabil, care poate susţine recuperarea rapidă şi controlată a datelor”, subliniază Elena Radu.

Soluţia Medialine funcţionează ca un „buncăr digital” care păstrează copii imuabile ale datelor esenţiale, separate de mediul operaţional. Chiar dacă atacul reuşeşte la nivelul infrastructurii principale, compania are unde să revină pentru recuperare: la date curate, neafectate. Astfel de soluţii, disponibile şi pe piaţa din România, schimbă modul în care companiile gestionează incidentele şi le oferă un control real în momente critice.

3. Cloud-ul privat local devine esenţial în contextul noilor reglementări

Directive europene precum NIS2, deja transpuse în legislaţiile naţionale, ridică standardele de securitate pentru companiile din sectoare esenţiale şi importante. Acestea impun măsuri clare de management al riscului, monitorizare, raportare a incidentelor şi guvernanţă la nivel de management. În acest context, controlul asupra locului şi modului în care sunt stocate datele critice devine esenţial.

„Un detaliu care capătă tot mai multă relevanţă este locul în care este găzduit cloud-ul. Un cloud privat local, într-un centru de date din România sau cel puţin din UE, înseamnă timp de răspuns mai bun, acces facil la suport, audit mai simplu şi o înţelegere comună a cadrului de reglementare. Practic, îţi ţii datele aproape, într-un ecosistem pe care îl poţi controla şi accesa mai rapid”, spune Elena Radu.

Pe măsură ce companiile se extind internaţional, controlul asupra datelor devine un element strategic, nu doar o cerinţă de conformitate. Reglementări precum GDPR sau DORA impun standarde clare privind localizarea, securizarea şi recuperarea datelor. Soluţiile de cloud privat Medialine, precum CompanyCloud, sunt proiectate pentru acest context: oferă infrastructură găzduită local, în care pot rula aplicaţii critice de business, soluţii de AI şi servicii de securitate în acelaşi ecosistem. Companiile îşi păstrează astfel datele în Uniunea Europeană, respectă cerinţele locale şi europene şi reduc riscurile operaţionale şi reputaţionale.

4. Responsabilitatea companiilor creşte: de ce partenerul tehnic contează

Organizaţiile implementează rapid tool-uri bazate pe inteligenţă artificială, dar nu au întotdeauna competenţele şi procesele interne necesare pentru a evalua şi gestiona riscurile asociate. „Tendinţele din domeniul tehnologiei aduc beneficii semnificative, dar şi riscuri reale. De la deepfake-uri şi fraude sofisticate, până la scurgeri involuntare de date, companiile se confruntă cu o creştere a propriei responsabilităţi. De aceea purtăm discuţii permanente şi explicăm importanţa guvernanţei şi a delegării acestor sarcini către parteneri tehnici atent selectaţi”, explică Elena Radu.

În acest context, un hub de servicii integrate precum Medialine permite companiilor să îşi concentreze resursele pe activitatea lor principală, lăsând în responsabilitatea partenerului tehnic zone precum cloud-ul privat local, infrastructura, securitatea datelor, AI şi managed services. „Unul dintre cele mai importante lucruri în 2026 este să nu mai tratezi componenta de IT ca pe un puzzle de soluţii disparate. Companiile au nevoie de un partener care să înţeleagă atât tehnologia, cât şi reglementările şi realităţile de business. Rolul nostru este să orchestrăm toate aceste componente într-o arhitectură coerentă, pe termen lung”, concluzionează Directorul Operaţional al Medialine România.

Pentru companiile care vor să fie în pas cu vremurile, aceste tendinţe IT&C devin repere strategice. Alături de un partener de încredere, ele se pot transforma într-o infrastructură digitală sigură, pregătită pentru un mediu de business în care riscul cibernetic este deja parte din peisaj.