Tenis: Irina Bara a pierdut finala probei de dublu la Madrid

Jucătoarea română de tenis Irina Bara şi letona Darja Semenistaja au fost învinse de cuplul Irene Burillo Escorihuela (Spania)/Elena Pridankina (Rusia), cu 4-6, 6-3, 10-3, sâmbătă în finala probei de dublu din cadrul turneului WTA 125 de la Madrid, dotat cu premii totale de 100.000 de euro, informează Agerpres.

Bara şi partenera ei s-au înclinat după o oră şi 27 de minute de joc, în faţa principalelor favorite.

Perechea româno-letonă s-a ales cu un cec de 2.520 de euro şi 81 de puncte WTA la dublu.