Tenis: Sorana Cîrstea, în sferturi la Rouen

Sorana Cîrstea, locul 26 WTA şi cap de serie numărul 2, s-a calificat, joi, în sferturile de finală ale turneului de categorie WTA 250 de la Rouen, după ce adversara sa din optimi a abandonat, potrivit news.ro.

Cîrstea a profitat de abandonul sportivei chineze Xinyu Wang, locul 32 WTA, după 43 de minute de joc. Cîrstea conducea cu 5-3 în primul set în momentul abandonului.

În faza următoare, Sorana Cîrstea o va înfrunta pe câştigătoarea meciului Anna Bondar (Ungaria, 65 WTA) - Oleksandra Olinikova (Ucraina, 70 WTA).

Jucătoarele care evoluează în sferturi au asigurat un premiu de 7.025 euro şi 54 de puncte.