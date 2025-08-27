TGA: Regiunea Mării Negre din Turcia - atracţii naturale, culturale şi gastronomice

Cu aerul său curat, dealurile de smarald şi plajele neatinse, regiunea Mării Negre din Turcia oferă o alternativă revigorantă la destinaţiile obişnuite de vacanţă, potrivit unui comunicat TGA emis redacţiei. Totuşi, adevărata comoară a regiunii se află în zonele montane răcoroase, unde casele tradiţionale din lemn, folosite de localnici în lunile calde, le oferă vizitatorilor o experienţă autentică în mijlocul naturii. Aceste înălţimi spectaculoase promit, de asemenea, „vacanţe răcoroase” revitalizante pentru cei care le explorează. În plus, regiunea este renumită pentru reperele sale istorice, traseele ascunse, stilurile de viaţă unice, gastronomia locală şi ceaiul delicios. De la cascade spectaculoase la păduri luxuriante, farmecul acestor meleaguri este completat de activităţi în aer liber precum drumeţiile şi pescuitul, dar şi de festivaluri tradiţionale ce aduc în prim-plan dansuri populare. Haideţi să vă ghidăm prin trei dintre minunile de neuitat ale regiunii, ideale pentru o vacanţă de vară relaxantă.

Călătoria prin Marea Neagră începe în Bolu, la doar patru ore de condus de Istanbul, unde se află Parcul Naţional Cele Şapte Lacuri (Yedigöller) şi oraşele „Cittaslow” Göynuk şi Mudurnu. În apropiere, judeţul Karabuk găzduieşte Safranbolu, singura destinaţie din Turcia inclusă atât în Patrimoniul Mondial UNESCO, cât şi în reţeaua Cittaslow, faimoasă pentru casele sale istorice din lemn. Urmează Kastamonu, cu conacele sale elegante, Moscheea Mahmut Bey - parte a moscheilor hipostile din lemn din Anatolia medievală, incluse în UNESCO - şi oraşul liniştit Daday, parte din reţeaua Cittaslow. În Sinop, singurul port natural al regiunii, vizitatorii sunt atraşi de İnceburun (cel mai nordic punct al Turciei), de Castelul Sinop şi de oraşul Gerze, şi el parte din reţeaua Cittaslow. Traseul continuă către Samsun, locul unde a început Războiul de Independenţă, cu repere culturale precum replica feribotului Bandirma şi sanctuarul avifaunistic din Delta râului Kizilirmak, inclusă pe lista tentativă UNESCO din 2016.

Regiunea estică a Mării Negre încântă prin înălţimile sale neatinse şi cultura platourilor montane (yayla). Ordu şi Giresun, incluse în prestigioasa listă „Best in Travel 2025” realizată de Lonely Planet, strălucesc prin platourile lor naturale. Cele mai cunoscute din Ordu sunt Çambaşi, Perşembe şi Keyfalan, apreciate pentru aerul şi apa lor curate. Un alt loc deosebit din Ordu este Capul Iason (Yason Burnu), în oraşul Cittaslow Perşembe, unde s-a desfăşurat una dintre cele mai faimoase legende ale lumii antice: călătoria lui Iason şi a argonauţilor în căutarea Lânii de Aur pe Marea Neagră. În Giresun se remarcă platourile Kumbet, Bektaş şi Muntele Ceţii (Sis Daği). În satul Kuşköy din aceeaşi regiune, vizitatorii pot auzi şi limba fluierată, înscrisă pe lista patrimoniului cultural imaterial în nevoie urgentă de protecţie a UNESCO.

Potrivit sursei, Trabzon şi Rize cuceresc prin frumuseţea lor naturală spectaculoasă, iar platourile montane sunt adevăratele bijuterii ale regiunii. În Trabzon, cele mai importante platouri sunt Maçka-Şolma, Erikbeli, Lustra şi Karester. Tot aici se află situl UNESCO Mănăstirea Sumela (a Maicii Domnului), Castelul Trabzon şi Moscheea Hagia Sofia - toate repere istorice importante. Rize oferă refugii verzi precum platoul Ayder şi Castelul Zil, cu vedere la râul Firtina, loc ideal pentru aventuri de rafting. Ultima oprire în partea estică a regiunii este Artvin, un tărâm al văilor adânci şi al înălţimilor ameţitoare. Pe lângă platourile Kaçkar şi Kafkasör, oraşul Cittaslow Şavşat şi Rezervaţia Biosferei Camili - parte a Programului UNESCO „Omul şi Biosfera” - caracterizată de Munţii Karçal şi de văile Uğur-Maral, Efeler şi Duzenli, oferă un final de neuitat călătoriei prin Marea Neagră.

Regiunea Mării Negre are o tradiţie culinară bogată, care va îmbogăţi orice „vacanţă răcoroasă”. Gusturile locale sunt reconfortante şi inedite: de la mic dejunuri consistente cu preparate tradiţionale precum kuymak (făină de porumb prăjită cu unt şi brânză specială), la mese bazate pe ingrediente locale precum varza neagră (karalahana) şi peşte - în special faimoşii hamsii din Marea Neagră. Ceaiul, în special soiul din Rize, considerat „cel mai natural ceai” din lume, este esenţial în viaţa şi cultura locală, iar turiştii pot chiar participa la recoltarea lui în colinele verzi. Regiunea produce şi cele mai bune alune din lume, în special în Ordu şi Giresun. Fie că încercaţi pidele din Samsun, lokumul din Safranbolu sau sutlaç-ul din Hamsiköy (budincă de orez) din Trabzon, fiecare delicatesă va adăuga o notă specială aventurii culinare de la Marea Neagră.