The Guardian: Lideri politici şi giganţi corporativi, reuniţi la Bilderberg în plină tensiune transatlantică

A.G.
Internaţional / 15 aprilie, 08:48

The Guardian: Lideri politici şi giganţi corporativi, reuniţi la Bilderberg în plină tensiune transatlantică

Reuniunea anuală a grupului Bilderberg Group, ajunsă la cea de-a 72-a ediţie, s-a desfăşurat în weekend la Washington, într-un cadru strict securizat şi cu acces limitat pentru presă, potrivit unei analize semnate de jurnalistul Charlie Skelton şi publicate de The Guardian.

Conform sursei citate, summitul a avut loc la hotelul Salamander, unde a fost instituit un cordon de securitate în jurul reuniunii, caracterizată prin discreţia sa tradiţională. Evenimentul a reunit, ca în fiecare an, prim-miniştri, lideri militari, miliardari din sectorul tehnologic şi conducători ai unor mari companii de investiţii, în cadrul unui format cunoscut pentru lipsa transparenţei, precizează aceeaşi sursă.

Analiza evidenţiază că grupul Bilderberg, activ încă din anii 1950 şi descris ca un spaţiu de dezbatere strategică pentru relaţia transatlantică, se reuneşte într-un moment de tensiune majoră pentru NATO, pe fondul declaraţiilor repetate ale preşedintelui american Donald Trump privind o posibilă retragere a Statelor Unite din alianţă, potrivit The Guardian.

În acest context, una dintre temele centrale ale agendei a fost relaţia industrială de apărare transatlantică, într-un moment în care cooperarea dintre Europa şi Statele Unite este supusă unor presiuni crescute, conform aceleiaşi surse.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, participant frecvent la aceste reuniuni, a fost prezent la conferinţă după o discuţie descrisă drept „foarte directă” la Casa Albă, în timp ce delegaţia americană a fost numeroasă, în pofida retoricii critice la adresa alianţei, notează The Guardian.

Potrivit analizei, întâlnirea a adus la aceeaşi masă lideri din mediul politic şi economic, inclusiv directori ai unor mari firme de investiţii precum KKR şi Lazard, reprezentanţi ai unor corporaţii globale precum Pfizer, dar şi oficiali americani apropiaţi de administraţia Trump, între care Doug Burgum, Robert Lighthizer, Jason Smith şi Dan Driscoll, conform The Guardian.

În contextul conflictului din Iran şi al tensiunilor internaţionale, reuniunea a vizat dimensiune pronunţată de securitate, având pe agendă tema „viitorului războiului”, la care au participat oficiali militari de rang înalt, inclusiv amiralul Samuel Paparo, comandantul Comandamentului Indo-Pacific al SUA, potrivit aceleiaşi surse.

Sectorul privat a fost reprezentat de actori importanţi din domeniul tehnologic şi militar, inclusiv Eric Schmidt, fost director al Google şi susţinător al dezvoltării războiului bazat pe drone, dar şi reprezentanţi ai companiilor Anduril Industries şi Palantir, active în domeniul tehnologiilor de apărare şi inteligenţă artificială, conform The Guardian.

Analiza subliniază şi absenţa notabilă a miliardarului Peter Thiel, membru al comitetului de conducere al grupului din 2008, considerată neobişnuită în contextul influenţei sale în mediul financiar, tehnologic şi în cercurile apropiate administraţiei americane, potrivit aceleiaşi surse.

Totodată, reuniunea a inclus şi participanţi din zona serviciilor de informaţii, inclusiv şeful MI6, Blaise Metreweli, reflectând legăturile istorice ale grupului cu structurile de informaţii, conform The Guardian.

Un element distinct al ediţiei din acest an îl reprezintă participarea lui Vivian Motzfeldt, fost ministru de Externe al Groenlandei, interpretată ca un semnal strategic în contextul interesului crescut pentru securitatea Arcticii şi pentru poziţia Groenlandei în cadrul parteneriatului transatlantic, potrivit analizei publicate de The Guardian.

În pofida relevanţei participanţilor şi a temelor discutate, reuniunea rămâne lipsită de transparenţă publică, fără acces pentru presă şi fără informaţii detaliate privind conţinutul discuţiilor, ceea ce explică interesul constant şi controversele generate în jurul acestui format, notează The Guardian.

