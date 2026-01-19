TikTok înăspreşte măsurile pentru verificarea vârstei utilizatorilor în Europa

TikTok anunţă implementarea unor măsuri noi de verificare a vârstei în Europa, menite să blocheze accesul copiilor sub 13 ani, transmite news.ro.

În următoarele săptămâni, platforma socială chineză îşi va îmbunătăţi sistemele de verificare a vârstei în Uniunea Europeană, Marea Britanie şi Elveţia, folosind o tehnologie ce analizează datele de profil, videoclipurile şi semnalele comportamentale pentru a identifica conturile potenţial ale unor utilizatori sub 13 ani, conform news.ro.

Conturile semnalate astfel vor fi apoi verificate de moderatori umani înainte de a fi blocate sau eliminate, relatează news.ro.

Totodată, utilizatorii vizaţi vor primi notificări în legătură cu verificarea, cu indicaţii despre paşii următori, potrivit news.ro.

Măsura vine după ce sistemul a fost testat în mod discret în UE, fiind parte din eforturile platformei de a respecta reglementările privind protecţia copiilor online, transmite news.ro.