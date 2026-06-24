Times of Israel: Iranul refuză orice limitare a rachetelor în negocierile cu SUA, „Fără ele, am fi ca Gaza"

Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat că programul balistic al Iranului nu este negociabil şi că ţara sa nu va discuta niciodată, în nicio circumstanţă, despre capacităţile sale defensive, conform Times of Israel.

Declaraţiile au fost făcute în timpul unei vizite la Islamabad, Pakistan - unul dintre mediatorii-cheie în negocierile dintre Teheran şi Washington pentru un acord permanent de pace în Orientul Mijlociu, potrivit aceleiaşi surse. Pezeshkian a argumentat că fără rachetele de care dispune pentru apărare, Israelul şi Statele Unite ar fi tratat Iranul exact ca pe Gaza, fără nicio milă faţă de bătrâni sau tineri, conform AFP citat de Times of Israel.

Poziţia iraniană contrastează cu cea a Secretarului de Stat american Marco Rubio, care pledează pentru interzicerea completă a rachetelor balistice iraniene, potrivit aceleiaşi surse. Preşedintele Donald Trump a respins însă săptămâna trecută apelurile de a interzice Iranului orice rachetă balistică, argumentând că Teheranul ar trebui să poată deţine unele dacă şi alte ţări din regiune le au - declaraţie care a generat îngrijorare la Ierusalim, conform Times of Israel.

Ambasadorul israelian în SUA, Yechiel Leiter, a declarat că Israelul susţine viziunea lui Trump de a garanta că Iranul nu va mai dispune de capacităţi nucleare, rachete balistice sau mijloace de finanţare a grupărilor proxy, potrivit aceleiaşi surse. Senatul american a adoptat între timp o rezoluţie simbolică prin care îi cere lui Trump să retragă forţele SUA din ostilităţile cu Iranul dacă Congresul nu autorizează explicit acţiunea militară, într-un vot de 50 la 48, conform Times of Israel.