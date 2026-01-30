Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
TradeVille: Boeing - comenzi record, rezultate peste aşteptări

F.A.
Ziarul BURSA #Companii / 30 ianuarie

TradeVille: Boeing - comenzi record, rezultate peste aşteptări

Boeing Co. din SUA a raportat rezultate financiare solide aferente trimestrului al patrulea din 2025, peste aşteptările analiştilor, pe fondul unor comenzi comerciale record, al îmbunătăţirii livrărilor şi creşterea portofoliului de comenzi. Pentru anul 2026, compania a semnalat investiţii continue în producţia comercială, concentrându-se pe stabilizarea afacerii şi îmbunătăţirea execuţiei, potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al TradeVille.

Concluzii-cheie

Rezultatele financiare

Venituri totale: 23,9 miliarde de dolari (+57,23% anual)

Venituri Divizia Aeronave Comerciale: 11,4 miliarde de dolari (+137,5%)

Venituri Divizia Apărare, Spaţiu şi Securitate: 7,4 miliarde de dolari (+37%)

Venituri Divizia Servicii Globale: 5,2 miliarde de dolari (+2%)

Marjă operaţională: 36,7% vs 24,7%

Profit net: 8,5 miliarde de dolari vs. 4 miliarde de dolari pierdere în ultimele trei luni din 2024

Profit pe acţiune (EPS): 9,92 dolari vs 5,90 dolari pierdere în anul anterior

Portofoliul total de comenzi: 680 miliarde de dolari

Segmente de activitate

Veniturile totale ale companiei au crescut pe fondul îmbunătăţirii performanţei operaţionale a diviziilor BCA şi BDS şi a câştigului din Digital Aviation Solutions.

Venituri Divizia Aeronave Comerciale (BCA): 11,4 miliarde de dolari (+137,5%)

Venituri Divizia Apărare, Spaţiu şi Securitate (BDA): 7,4 miliarde de dolari (+37%)

Venituri Divizia Servicii Globale: 5,2 miliarde de dolari (+2%)

Reacţia post-raportare

Impact: în ciuda unor rezultate peste aşteptări, cotaţia Boeing a înregistrat o scădere de 1,56%, pe fondul riscului de execuţie a comenzilor viitoare

Randament 37,50% anual, +7,37% de la începutul anului

Mesaje-cheie din conferinţa cu investitorii şi perspective

Estimări:

Livrări estimate: ”aproximativ 500 de aeronave” pentru 737 şi ”între 90 şi 100 de aeronave” pentru 787.

Planuri de creştere a ratelor de producţie, inclusiv adăugarea unei noi linii North Line în Everett şi extinderea facilităţii din Charleston pentru 787.

Flux de numerar liber pozitiv între 1 - 3 miliarde de dolari, în linie cu aşteptările.

Investiţiile de capital de aproximativ 4 miliarde de dolari în acest an, incluzând integrarea Spirit.

Robert Ortberg, Preşedinte şi CEO:

”Am făcut progrese semnificative în procesul nostru de redresare în 2025 şi am pus bazele pentru a menţine acest impuls în anul următor”.

Jay Malave, CFO:

”Ne aşteptăm la un flux de numerar liber pozitiv între 1 şi 3 miliarde de dolari, în linie cu estimările comunicate luna trecută. Pentru claritate, acest orizont include un impact nefavorabil de aproximativ 1 miliard de dolari în 2026 sociat integrării Spirit”.

”Prima jumătate a anului 2026 va reprezenta o utilizare de numerar, iar a doua jumătate va deveni pozitivă şi va accelera secvenţial”.

TradeVille: Boeing - comenzi record, rezultate peste aşteptări

Oportunităţi şi riscuri ale investiţiei în Boeing

Oportunităţi

Portofoliu solid: Compania deţine un backlog record, ce poate fi transformat într-un pipeline de livrări stabil, previzibil şi profitabil, pe fondul îmbunătăţirii execuţiei operaţionale şi al creşterii ratelor de producţie.

Segmentul de apărare şi spaţiu (BDS): Contracte guvernamentale mari (ex. Space Force, PAC-3) oferă stabilitate în perioade economice incerte. Creşterea bugetelor de apărare la nivel global favorizează portofoliul Boeing.

Riscuri

Certificări: Întârzierea certificării 777X, dar şi complexitatea procesului de certificare FAA, pun presiuni asupra fluxului de numerar şi a livrărilor.

Risc operaţional şi de reputaţie: Orice nou incident de siguranţă poate avea impact major asupra acţiunii şi relaţiilor cu autorităţile.

Sentimentul pieţei

Ce au urmărit analiştii: Analiştii s-au concentrat pe normalizarea fluxului de numerar, creşterea ratelor de producţie şi riscurile specifice programelor

Ton general: încrezător

Reacţie management: Conducerea a menţinut un ton încrezător, dar prudent: ”trebuie să continuăm să vedem stabilitate”, ”dacă lucrurile se schimbă, aceste aspecte se pot modifica”.

Preţ ţintă: 265,92 dolari, cu 8,73% peste preţul actual din piaţă (conform WSJ)

Recomandări analişti: 21 ”Buy”, 5 ”Hold”, 1 ”Sell”, 4 ”Overweight”, consens ”Overweight” (conform WSJ)

Evaluare

P/S: 2,32 vs.1,97 media sectorului

P/E 2026 estimare: 105 vs 26 media sectorului

Sursele menţionate de TradeVille în această analiză sunt: raport companie, prezentare rezultate, SeekingAlpha, WSJ, Yahoo Finance MarketScreener.

Investiţia în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanţele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziţie şi fluctuaţiile valutei pot influenţa randamentul investiţiei. Cotaţiile afişate sunt cele de la sfârşitul zilei precedente de tranzacţionare.Lista potentialelor conflicte de interese, research-uri din ultimele 12 luni. Nu există instrument financiar fără risc.

