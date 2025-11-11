TRANSAVIA investeşte 150 de milioane de euro într-o fabrică de hrană pentru animale de companie

TRANSAVIA sprijină echilibrarea balanţei comerciale în sectorul agroalimentar cu o investiţie de 150 de milioane de euro în cea mai mare şi mai modernă fabrică pentru hrană pentru animale din ţară, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

Ioan Popa, Preşedinte şi Fondator TRANSAVIA, a declarat că: „Începem o etapă strategică importantă, care ne va permite să ne continuăm misiunea de a face lucrurile aşa cum trebuie şi de a oferi produse sigure şi de calitate. Pentru noi, extinderea către hrana pentru animale de companie nu este o schimbare de direcţie, ci o continuare firească a modului nostru de a face lucrurile: corect, responsabil şi cu grijă pentru tot ce ne înconjoară. Am ales dintotdeauna să nu irosim nimic şi să transformăm resursele în valoare. Acum facem acelaşi lucru, oferind produse de înaltă calitate şi pentru membrii necuvântători ai familiilor, căci noua verigă din modelul nostru de afacere integrat 100% ne permite să ne asigurăm că toate părţile puiului sunt utilizate eficient, evitând producerea de deşeuri din sub-produse şi reducând risipa alimentară. Practic, părţile din pui care nu sunt preferate de consumatori sau nu sunt destinate consumului uman, dar care sunt perfect adecvate şi nutritive pentru hrana animalelor, alaturi de alte ingrediente atent selectate, vor fi procesate pentru a crea hrană de calitate, nutritivă şi sigură pentru câini şi pisici.”

Investiţia record, în valoare de 763 milioane de lei (150 de milioane de euro), este realizată integral din fonduri proprii, prin reinvestirea profitului generat de companie, fiind cea mai mare iniţiativă antreprenorială de acest tip din regiune. Cu o suprafaţă construită de 65.000 mp (echivalentul a 9 terenuri de fotbal la standard FIFA), noua fabrică va putea produce hrană suficientă pentru a hrăni anual peste 11 milioane de câini şi pisici, oferind o gamă variată de produse uscate şi umede, formulate ştiinţific, de echipe de specialişti, pentru a asigura nutriţia optimă a animalelor de companie de toate vârstele şi rasele. Fabrica, amplasată în Ciugud, judeţul Alba, într-o zonă strategică, aproape de autostrada A10 (Sebeş - Turda), va fi cea mai mare unitate de producţie de hrană pentru animale de companie din ţară şi una dintre cele mai mari şi moderne din Europa. La începtul anului viitor vom începe instalarea echipamentelor, urmând apoi să realizăm testarea liniilor şi calibrarea proceselor pentru a demara producţia efectivă în a doua jumătate a anului 2026, potrivit comunicatului.

Ioan Popa mai adaugă şi că: „Această extindere nu este doar „o investiţie într-o fabrică”, ci este o investiţie în viitorul sustenabil al unei economii care poate şi trebuie să producă valoare la cel mai înalt nivel. Ne aşteptăm ca acest proiect de anvergură TRANSAVIA să genereze prosperitate durabilă la nivelul comunităţilor locale, fiind un catalizator al dezvoltării economice şi sociale, prin stimularea afacerilor din zonă, prin consolidarea unei reţele de parteneri şi furnizori locali şi prin crearea de locuri de muncă. La nivelul companiei, pe termen mediu, în 2 - 3 ani de la începerea vânzărilor, ne dorim ca să creştem EBITA de la peste 100 de milioane de euro în prezent, la aproximativ 250 de milioane de euro, cu o contribuţie semnificativă a noii divizii”.

Prin Politica Zero Pierderi, care defineşte operaţiunile TRANSAVIA, şi noua fabrică de hrană pentru animale de companie va avea eficienţă sporită, fiind complet automatizată, digitalizată şi robotizată. Platforma de producţie va beneficia de sisteme de recuperare a energiei, a aburului şi a apei calde pentru optimizarea consumului energetic. Vor fi amplasate panouri fotovoltaice cu o putere totală instalată de 12 MWp (echivalentul consumului anual de energie al circa 5.000 de gospodării din România) şi sisteme de stocare pentru a maximiza utilizarea energiei verzi în procesele de producţie. Fabrica va avea filtre ultraperformante şi staţie proprie de epurare a apei. Toate manipulările din fabrică vor fi realizate cu echipamente electrice, fără emisii poluante.

Noua fabrică TRANSAVIA va fi dotată cu echipamente de ultimă generaţie, care vor permite procese automatizate, monitorizare în timp real, control strict al calităţii şi folosirea eficientă a resurselor pe întreg procesul tehnologic, astfel încât eficienţa să fie maximizată, iar amprenta de mediu să fie cât mai redusă. Complet digitalizată, automatizată şi robotizată, fabrica va avea un flux continuu şi automatizat, cu eficienţă crescută în toate procesele (de la producţie, ambalare şi logistică) şi competitivitate la nivel internaţional. Practic, linia va fi „hrănită” cu ce are nevoie (materie primă, ambalaje, etichete, cerneală printare etc.), iar ea îşi face treaba performant, până la paletizare. Depozitul va fi, de asemenea, dotat cu tehnologie modernă, având automatizări avansate, până la nivelul cărucioarelor care duc şi aduc singure produsele din boxele alocate, făcând inclusiv inventarul.

Aprovizionarea este gândită pentru a asigura un lanţ cât mai scurt, evitând transportul inutil. Astfel, vor fi maximizate sinergii cu activitatea de bază, asigurând materie primă de calitate, proaspătă, provenită din procesarea puilor din fermele proprii şi din proteine animale prelucrate, de înaltă calitate, produse în cea mai mare fabrică de făinurile proteice din ţară, deţinută de TRANSAVIA, precum şi cereale cultivate de Divizia Vegetală pe aproximativ 10.000 de hectare. În plus, pentru a creşte eficienţa şi independenţa operaţională, investiţia include şi o unitate proprie, complet automatizată, pentru producţia internă de ambalaje metalice (conserve), integrată în fluxul tehnologic al fabricii.

Prin această investiţie semnificativă, TRANSAVIA va contribui direct la bugetul de stat prin taxe şi impozite şi va susţine dezvoltarea comunităţii, consolidând lanţurile economice locale, prin integrarea producătorilor din zonă într-un ecosistem sustenabil şi performant, compania fiind decisă să susţină producătorii locali cu ghidare şi consultanţă pentru a putea livra constant materie primă la calitatea dorită, contribuind astfel la prosperitatea comunităţilor locale.

Theodora Popa-Liteanu, Vicepreşedinte TRANSAVIA, a declarat că: „Am observat o cerere în creştere pentru produse de înaltă calitate în acest sector, dar şi o lipsă a soluţiilor pentru producţie în ţara noastră şi am considerat că expertiza noastră în producţie şi distribuţie ne permite să aducem o valoare semnificativă pieţei hranei pentru animale de companie. Investiţia în această nouă fabrică reprezintă un pas strategic în diversificarea operaţiunilor noastre, prin adăugarea unei noi verigi interconectate în modelul nostru de afacere integrat 100% şi consolidarea poziţiei noastre în regiune. Ne dorim să ajungem în top 10 jucători la nivel internaţional, în piaţa hranei pentru animale de companie, menţinând în acelaşi timp standardele ridicate de calitate şi sustenabilitate care definesc TRANSAVIA. Această fabrică de ultimă generaţie va avea, fără îndoială, un impact economic semnificativ pe termen lung, contribuind la consolidarea poziţiei României ca jucător global şi la promovarea pe pieţele internaţionale a produselor pentru animale de companie româneşti de înaltă calitate, nutritive, gustoase şi sustenabile”.

Noua linie de afaceri extinde promisiunea TRANSAVIA - Făcut aşa cum trebuie - şi către membrii necuvântători ai „familiei extinse”. Cu peste 34 de ani de experienţă în industria alimentară, TRANSAVIA transferă know-how-ul acumulat în controlul calităţii, siguranţei şi sustenabilităţii către un nou segment de piaţă, urmărind să redefinească standardele de producţie end-to-end şi pentru hrana pentru animale de companie. Produsele vor fi dezvoltate pe baze ştiinţifice, folosind ingrediente proaspete, de cea mai înaltă calitate, şi vor fi adaptate cerinţelor nutriţionale ale câinilor şi pisicilor pentru a asigura sănătatea şi bunăstarea animalelor, respectând întru totul toate reglementările în vigoare la nivel european.

În ţara noastră sunt peste 4,2 milioane de câini (locul 9 în Europa) şi 4,4 milioane de pisici (locul 10 în Europa) . Euromonitor 2024 indică faptul că piaţa de hrană de animale de companie din România are trecut de 1 mld. EUR (4.929 mil RON), în creştere cu +9.7% vs 2023, cu o proporţie de 63% din hrană câini şi 37% pisici. Datele de piaţă disponibile indică faptul că în comerţul modern, sub 3% din hrana de pisici şi câini provine din ţară.