Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Transgaz - profit aproape triplu la jumătatea anului, datorită performanţei din primul trimestru

A.I.
Piaţa de Capital / 19 august, 09:58

Transgaz - profit aproape triplu la jumătatea anului, datorită performanţei din primul trimestru

Transgaz, operatorul Sistemului Naţional de Transport al gazelor naturale (SNT), a obţinut o cifră de afaceri de 1,73 miliarde lei în primul semestru al anului, cu 52% peste cea din acelaşi intervalul din 2024, în vreme ce profitul net s-a ridicat la 519 milioane lei, în creştere cu 182%, potrivit raportului companiei publicat, ieri, pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

În primul trimestru Transgaz a obţinut un profit net de 516,6 milioane lei, ceea ce înseamnă că în trimestrul al doilea transportatorul de gaze naturale a obţinut un profit de numai 2,4 milioane lei.

Veniturile din exploatare înainte de echilibrare şi de activitatea de construcţii s-au ridicat la 1,57 miliarde lei, în prima jumătate a anului, cu 43,7% peste cele din acelaşi interval al anului trecut. Veniturile obţinute din rezervarea de capacitate au fost mai mari cu 364,8 milioane lei, datorită tarifului de rezervare a capacităţii mai mare cu 1,545 lei/MWh, cu influenţă pozitivă de 285,6 milioane lei, a capacităţii rezervate mai mare cu 7,59 milioane MWh, cu influenţă pozitivă de 31,58 milioane lei şi a veniturilor din depăşire de capacitate mai mari cu 40,9 milioane lei.

Pentru primul semestru al anului, veniturile financiare ale Transgaz s-au ridicat la 134,2 milioane lei, cu 21,7% mai mari decât cele din acelaşi interval al anului trecut.

Cheltuieli de exploatare înainte de echilibrare şi de activitatea de construcţii s-au ridicat la 1,02 miliarde lei, cu 11,2% peste cele din prima jumătate a anului trecut, în vreme ce cheltuielile financiare au fost de 84,2 milioane lei, în creştere cu 25,5%.

Cantitatea de gaze transportată de Transgaz în prima jumătate a anului s-a ridicat la 7,18 miliarde metri cubi, cu 10,9% mai mare decât cea din primele şase luni ale anului 2024.

Statul Român, prin Secretariatul General al Guvernului, deţine 58,5% din transportatorul de gaze naturale, a cărui evaluare bursieră se ridică la circa nouă miliarde lei.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Piaţa de Capital

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

19 august

Citeşte Ziarul BURSA din 19 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

19 august
Ediţia din 19.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

18 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0588
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3326
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3652
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8677
Gram de aur (XAU)Gram de aur466.4968

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb