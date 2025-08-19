Transgaz - profit aproape triplu la jumătatea anului, datorită performanţei din primul trimestru

Transgaz, operatorul Sistemului Naţional de Transport al gazelor naturale (SNT), a obţinut o cifră de afaceri de 1,73 miliarde lei în primul semestru al anului, cu 52% peste cea din acelaşi intervalul din 2024, în vreme ce profitul net s-a ridicat la 519 milioane lei, în creştere cu 182%, potrivit raportului companiei publicat, ieri, pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

În primul trimestru Transgaz a obţinut un profit net de 516,6 milioane lei, ceea ce înseamnă că în trimestrul al doilea transportatorul de gaze naturale a obţinut un profit de numai 2,4 milioane lei.

Veniturile din exploatare înainte de echilibrare şi de activitatea de construcţii s-au ridicat la 1,57 miliarde lei, în prima jumătate a anului, cu 43,7% peste cele din acelaşi interval al anului trecut. Veniturile obţinute din rezervarea de capacitate au fost mai mari cu 364,8 milioane lei, datorită tarifului de rezervare a capacităţii mai mare cu 1,545 lei/MWh, cu influenţă pozitivă de 285,6 milioane lei, a capacităţii rezervate mai mare cu 7,59 milioane MWh, cu influenţă pozitivă de 31,58 milioane lei şi a veniturilor din depăşire de capacitate mai mari cu 40,9 milioane lei.

Pentru primul semestru al anului, veniturile financiare ale Transgaz s-au ridicat la 134,2 milioane lei, cu 21,7% mai mari decât cele din acelaşi interval al anului trecut.

Cheltuieli de exploatare înainte de echilibrare şi de activitatea de construcţii s-au ridicat la 1,02 miliarde lei, cu 11,2% peste cele din prima jumătate a anului trecut, în vreme ce cheltuielile financiare au fost de 84,2 milioane lei, în creştere cu 25,5%.

Cantitatea de gaze transportată de Transgaz în prima jumătate a anului s-a ridicat la 7,18 miliarde metri cubi, cu 10,9% mai mare decât cea din primele şase luni ale anului 2024.

Statul Român, prin Secretariatul General al Guvernului, deţine 58,5% din transportatorul de gaze naturale, a cărui evaluare bursieră se ridică la circa nouă miliarde lei.