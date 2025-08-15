Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Transilvania Broker de Asigurare recuperează pierderea din primul trimestru şi trece pe profit

A.I.
Ziarul BURSA #Companii / 15 august

Transilvania Broker de Asigurare recuperează pierderea din primul trimestru şi trece pe profit

English Version

Profitabilitatea Transilvania Broker de Asigurare (TBK) s-a diminuat drastic în prima jumătate a anului, de la 2,3 milioane lei în primele şase luni din 2024 la 0,05 milioane de lei în intervalul ianuarie-iune 2025, chiar dacă veniturile au crescut cu 3,5%, până la 55,2 milioane lei, potrivit raportului emitentului publicat, ieri, pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Pe de altă parte, în primul trimestru al anului societatea înregistrase o pierdere de 1,2 milioane lei, faţă de un profit net de 0,85 milioane lei în intervalul ianuarie-martie 2024, ca urmare a creşterilor cheltuielilor operaţionale într-o măsură mai mare decât cea a veniturilor, din necesitatea asigurării unei forţe de vânzări corespunzătoare cu cerinţele calitative şi de volum. Practic, în perioada aprilie-iunie compania a reuşit să recupereze pierderea din primul trimestru.

În primele şase luni ale anului, volumul de prime intermediate de către Transilvania Broker de Asigurare a crescut cu 8,8%, în vreme ce în cel de-al doilea trimestru volumul de prime intermediate s-a majorat cu 25% faţă de primul trimestru al acestui an, precum şi cu 6,8% faţă de cel din perioada aprilie-iunie 2024.

Potrivit celui mai recent raport al Autorităţii de Supraveghere Financiară privind piaţa de asigurări în primul trimestru al anului, Transilvania Broker se afla pe poziţia a patra între companiile de brokeraj după cota de piaţă exprimată ca pondere în total prime intermediate, cu 6,1%, după competitori precum Safety Broker de Asigurare - 11,2%, Marsh - Broker de Asigurare-Reasigurare - 7% şi Destine Broker de Asigurare Reasigurare - 6,8%.

În primele şase luni ale anului, cheltuielile din exploatare ale Transilvania Broker de Asigurare s-au ridicat la 55,1 milioane lei, cu 8,8% peste cele de la jumătatea anului trecut. Cea mai mare creştere, de 36,3%, a fost înregistrată de cheltuielile privind serviciile prestate de terţi, care s-au ridicat la 2,7 milioane lei, în vreme ce cheltuielile cu sumele datorate asistenţilor s-au ridicat la 49,4 milioane lei, cu 8,6% mai mari decât cele din primele şase luni ale anului trecut.

Rezultatul din exploatare s-a ridicat la 0,05 milioane lei, cu mult sub cel de 2,6 milioane lei din primele şase luni ale anului trecut, la care s-a adăugat un mic câştig din activităţi financiare.

În trimestrul al doilea, Transilvania Broker de Asigurare a realizat un profit de aproape 1,3 milioane lei, acoperind întreaga pierdere reportată din primul trimestru. ”Această evoluţie a fost posibilă prin efortul conducerii de a optimiza cheltuielile operaţionale, între care singurele categorii care nu au înregistrat diminuări semnificative faţă de trimestrul anterior au fost cheltuielile privind personalul, care s-au majorat marginal (+4%), respectiv cheltuielile cu comisioanele plătite asistenţilor în brokeraj, care s-au păstrat relativ constante”, potrivit raportului.

Cehii de la Partners Financial Services deţin 32,9% din societatea de brokeraj de asigurări, în vreme ce Gabriel Login are 14,1% din compania a cărei evaluare bursieră se ridică la circa 70 milioane lei.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Companii

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

15 august

Citeşte Ziarul BURSA din 15 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

15 august
Ediţia din 15.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

14 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0628
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3331
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3754
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8856
Gram de aur (XAU)Gram de aur467.5323

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb