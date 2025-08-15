Transilvania Broker de Asigurare recuperează pierderea din primul trimestru şi trece pe profit

English Version

Profitabilitatea Transilvania Broker de Asigurare (TBK) s-a diminuat drastic în prima jumătate a anului, de la 2,3 milioane lei în primele şase luni din 2024 la 0,05 milioane de lei în intervalul ianuarie-iune 2025, chiar dacă veniturile au crescut cu 3,5%, până la 55,2 milioane lei, potrivit raportului emitentului publicat, ieri, pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Pe de altă parte, în primul trimestru al anului societatea înregistrase o pierdere de 1,2 milioane lei, faţă de un profit net de 0,85 milioane lei în intervalul ianuarie-martie 2024, ca urmare a creşterilor cheltuielilor operaţionale într-o măsură mai mare decât cea a veniturilor, din necesitatea asigurării unei forţe de vânzări corespunzătoare cu cerinţele calitative şi de volum. Practic, în perioada aprilie-iunie compania a reuşit să recupereze pierderea din primul trimestru.

În primele şase luni ale anului, volumul de prime intermediate de către Transilvania Broker de Asigurare a crescut cu 8,8%, în vreme ce în cel de-al doilea trimestru volumul de prime intermediate s-a majorat cu 25% faţă de primul trimestru al acestui an, precum şi cu 6,8% faţă de cel din perioada aprilie-iunie 2024.

Potrivit celui mai recent raport al Autorităţii de Supraveghere Financiară privind piaţa de asigurări în primul trimestru al anului, Transilvania Broker se afla pe poziţia a patra între companiile de brokeraj după cota de piaţă exprimată ca pondere în total prime intermediate, cu 6,1%, după competitori precum Safety Broker de Asigurare - 11,2%, Marsh - Broker de Asigurare-Reasigurare - 7% şi Destine Broker de Asigurare Reasigurare - 6,8%.

În primele şase luni ale anului, cheltuielile din exploatare ale Transilvania Broker de Asigurare s-au ridicat la 55,1 milioane lei, cu 8,8% peste cele de la jumătatea anului trecut. Cea mai mare creştere, de 36,3%, a fost înregistrată de cheltuielile privind serviciile prestate de terţi, care s-au ridicat la 2,7 milioane lei, în vreme ce cheltuielile cu sumele datorate asistenţilor s-au ridicat la 49,4 milioane lei, cu 8,6% mai mari decât cele din primele şase luni ale anului trecut.

Rezultatul din exploatare s-a ridicat la 0,05 milioane lei, cu mult sub cel de 2,6 milioane lei din primele şase luni ale anului trecut, la care s-a adăugat un mic câştig din activităţi financiare.

În trimestrul al doilea, Transilvania Broker de Asigurare a realizat un profit de aproape 1,3 milioane lei, acoperind întreaga pierdere reportată din primul trimestru. ”Această evoluţie a fost posibilă prin efortul conducerii de a optimiza cheltuielile operaţionale, între care singurele categorii care nu au înregistrat diminuări semnificative faţă de trimestrul anterior au fost cheltuielile privind personalul, care s-au majorat marginal (+4%), respectiv cheltuielile cu comisioanele plătite asistenţilor în brokeraj, care s-au păstrat relativ constante”, potrivit raportului.

Cehii de la Partners Financial Services deţin 32,9% din societatea de brokeraj de asigurări, în vreme ce Gabriel Login are 14,1% din compania a cărei evaluare bursieră se ridică la circa 70 milioane lei.