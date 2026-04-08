Trump: ”SUA vor colabora cu Iranul pentru a extrage materialul nuclear „îngropat” în urma atacurilor din 2025”

Donald Trump a declarat miercuri că „nu va mai avea loc niciun proces de îmbogăţire a uraniului” în Iran şi a afirmat că Statele Unite vor „colabora” cu Teheranul pentru a extrage „praful” nuclear îngropat „adânc”, făcând referire în mod evident la consecinţele atacurilor israeliano-americane din iunie 2025 împotriva instalaţiilor programului nuclear iranian, informează news.ro.
„Statele Unite vor colabora strâns cu Iranul, despre care am constatat că a trecut printr-o schimbare de regim care se va dovedi extrem de productivă! Nu va mai avea loc niciun proces de îmbogăţire a uraniului, iar Statele Unite, în colaborare cu Iranul, vor dezgropa şi vor elimina tot „praful” nuclear îngropat la adâncime (cu ajutorul bombardierelor B-2)”, a anunţat Donald Trump, miercuri, într-o postare pe Truth Social, la câteva ore după ce părţile au acceptat un armistiţiu de două săptămâni timp în care vor desfăşura negocieri în vederea încheierii unui acord.
Trump a reamintit că uraniul îmbogăţit al Iranului „se află - şi s-a aflat - sub o supraveghere satelitară extrem de riguroasă”, făcând referire la Forţa Spaţială a SUA şi la supravegherea din satelit pe care o menţionase şi în alte ocazii. „Nimic nu a fost atins de la data atacului”, a dat asigurări Trump.
Preşedintele declarase cu altă ocazie că „nu-i pasă” de stocurile regimului atunci când a fost întrebat despre acest lucru, argumentând că acestea pot fi monitorizate prin satelit.
Marţi, Trump a spus că problema stocurilor de uraniu îmbogăţit ale Iranului va fi „rezolvată perfect” în cadrul acordului. „Altfel nu aş fi acceptat” armistiţiul, a punctat el.
În plus, Donald Trump a ameninţat miercuri, într-un alt mesaj pe Truth Social, că va aplica taxe vamale de 50% tuturor ţărilor care vor furniza arme Iranului, „fără excepţie sau scutire”.
„O ţară care furnizează arme militare Iranului va fi supusă imediat unei taxe vamale de 50% aplicabile tuturor mărfurilor vândute Statelor Unite ale Americii, cu efect imediat. Nu vor exista excepţii sau scutiri!”, a scris Donald Trump.
Între 2021 şi 2025, toate armele importate de Iran au provenit din Rusia, conform datelor înregistrate de SIPRI.
Pe de altă parte, el a menţionat că va negocia cu Iranul inclusiv reducerea tarifelor şi a sancţiunilor.
„Multe dintre cele 15 puncte au fost deja convenite”, a spus Trump, referindu-se la condiţiile puse SUA Iranului pentru încheierea unui acord de pace definitiv.
Iranul, la rândul său, a transmis părţii americane o listă cu 10 condiţii proprii.
SUA nu poate castiga nici un razboi niciodata decat prin metode miselesti cum au procedat cu Japonia , au armata slaba bazata pe diversitate si egalitate de gen , i-am vazut in Iraq si Afganistan , in Vietnam dupa 20 de ani de razboi nu a iesit nimic . bietii soldati americani nu au nici o motivatie sa lupte peste tot in razboaie false .problema pentru ei este ca acum au mai multi arma atomica si chiar daca au ceva nou nimeni nu stie ce au si rusii si chinezii
