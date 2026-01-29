Trump: „Putin a promis să nu atace Kievul timp de o săptămână”

Donald Trump a declarat că i-a cerut „personal” lui Vladimir Putin să înceteze atacurile asupra Kievului şi a altor oraşe ucrainene „timp de o săptămână”, asigurând că preşedintele rus „a acceptat să facă acest lucru”, potrivit AFP.

Conform sursei citate, preşedintele american a declarat în timpul unei şedinţe a cabinetului la Casa Albă că a făcut această cerere din cauza frigului „excepţional” din Ucraina. Temperaturile din Ucraina vor scădea în următoarele zile până la -30 °C, a avertizat joi agenţia meteorologică, în timp ce ţara se confruntă cu întreruperi majore de energie electrică şi încălzire din cauza atacurilor ruseşti, a relatat AFP.

Kievil a fost privat, pe alocuri, de curent electric şi încălzire, în timp ce marile oraşe Harkov (nord-est), Odesa (sud) şi Dnipro (centru) au fost, de asemenea, afectate, a informat sursa amintită.

Cel puţin şase persoane au fost ucise joi într-o serie de atacuri ruseşti în sudul şi centrul Ucrainei, au anunţat autorităţile locale, în timp ce noi negocieri diplomatice între Moscova, Kiev şi Washington sunt aşteptate duminică, a mai transmis AFP.