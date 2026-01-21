Trump a confundat Groenlanda cu Islanda la Davos

Preşedintele american Donald Trump a confundat Groenlanda, insula pe care vrea să o anexeze, cu Islanda, în discursul pe care l-a susţinut miercuri la Forumul Economic Mondial de la Davos, potrivit CNN.

Referindu-se la scăderea de marţi pe burse, alimentată de frica ruperii NATO, Trump a declarat că „bursa a scăzut prima oară ieri (marţi) din cauza Islandei”, a relatat sursa menţionată.

„Aşa că Islanda ne-a costat deja mulţi bani”, a mai explicat el, conform CNN.

Insula pe care Trump vrea să o dobândească este Groenlanda, un teritoriu autonom danez, şi nu Islanda, o ţară independentă.