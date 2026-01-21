Trump a confundat Groenlanda cu Islanda la Davos

Preşedintele american Donald Trump a confundat Groenlanda, insula pe care vrea să o anexeze, cu Islanda, în discursul pe care l-a susţinut miercuri la Forumul Economic Mondial de la Davos, potrivit CNN.
Referindu-se la scăderea de marţi pe burse, alimentată de frica ruperii NATO, Trump a declarat că „bursa a scăzut prima oară ieri (marţi) din cauza Islandei”, a relatat sursa menţionată.
„Aşa că Islanda ne-a costat deja mulţi bani”, a mai explicat el, conform CNN.
Insula pe care Trump vrea să o dobândească este Groenlanda, un teritoriu autonom danez, şi nu Islanda, o ţară independentă.
Opinia Cititorului ( 2 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 21.01.2026, 18:54)
Red neck.
Orangina.
2. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 21.01.2026, 19:04)
Islanda sau Groelanda,ce mai conteaza,"baietii" lui au facut bani multi ,in cateva zile!Ce mai rad astia intre ei,de fiecare data!Au si "omul" care sa influenteze ,toate pietele ,nu doar a lor!Si are si toate neamurile(pana si cuscrii) "unsi" pe pozitii ,prin lumea asta!Aici,nepotism adevarat!