Trump ameninţă să revină asupra acordului comercial cu Regatul Unit

Preşedintele american Donald Trump ameninţă să revină asupra acordului încheiat anul trecut cu Regatul Unit, care viza o limitare a impactului taxelor vamale americane, şi îşi exprimă regretul, miercuri, într-un interviu acordat postului britanic Sky News, faţă de lipsa unei susţineri britanice de la începutul Războiului din Iran, informează news.ro.

”Noi le-am dat un acord comercial bun, mai bun decât eram obligat s-o fac, iar acest lucru poate fi întotdeauna schimbat”, a declarat preşedintele american postului britanic.

Londra şi Washingtonul au încheiat anul trecut un acord comercial care plafona la 10% taxele vamale americane impuse majorităţii produselor manufacturate britanice.

Regatul Unit a acceptat, la schimb, să-şi deschidă mai mult piaţa etanoului şi cărnii de vită americane, provocând îngrijorări în ţară.

La acel moment era un acord în avantajul Londrei, care beneficia atunci de cele mai mici taxe vamale impuse de către Statele Unite unei ţări terţe.

Acest avantaj s-a estompat, însă, după ce Curtea Supremă americană a invalidato parte a suprataxelor americane şi a oblifat Washingtonul să impună o taxă vamală temporară de 10% aproape tuturor importurilor americane, în aşteptarea unui nou regim tarifar, până la sfârşitul lui iulie.

La momentul acordului, Donald Trump îşi lăuda relaţiile bune cu premierul laburist Keir Starmer, însă relaţiile transatlantice s-au degradat după aceea, mai ales din cauza Războiului din Iran.

Locatarul Casei Albe deplânge puternic lipsa susţinerii Londrei.

”Este o relaţie în care, atunci când noi le-am cerut ajutorul, ei n-au fost acolo când noi am avut nevoie de ei, nu-u fost acolo când n-am avut nevoie de ei, Nu au fost acolo. Şi nu sunt în continuare acolo”, a declarat la Sky News Donald Trump.

Guvernul britanic, care a depus mult timp eforturi să-l menajeze pe Donald Trump, după revenirea sa la putere în ianuarie 2025, şi-a însăprit recent retorica împotriva aliatului său istoric.

Ministrul Finaţelor Rachel Reeves a denunţat marţi ”nebunia” americană a intrării într-un război ”fără ăun plan de ieşire clar” în Orientul Mijlociu.

Premierul Keir Starmer a declarat luni în Parlamentul britanic că Donald Trump a greşit ameninţând că va distruge civilizaţia iraniană.

Duminică, ministrul Sănătăţii Wes Streeting a criticat limbajul ”incendiar, provocator şi scandalos” al lui Trump.

Rachel Reeves urmează să se întâlnească miercuri, în acest context tensionat, cu omologul său american, secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, în cadrul reuniunilor de prmăvară ale Fondului Monetar internţaional (FMI), la Washington.